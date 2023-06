बड़े पर्दे पर कभी न बन पाईं ये 4 जोड़ियां, फैंस को आज भी है इंतजार, लिस्ट में जूही- सलमान का नाम भी है शामिल

Home / Photo Gallery / entertainment / juhi chawla to salman khan 8 bollywood actors who never shared screen fans waiting eagerly ...

बड़े पर्दे पर कभी न बन पाईं ये 4 जोड़ियां, फैंस को आज भी है इंतजार, लिस्ट में जूही- सलमान का नाम भी है शामिल

Bollywood Actors Who Never Worked Together- बॉलीवुड में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि कई फिल्मों में साथ काम किया है. वहीं इस इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी फिल्म में साथ काम नहीं किया है. इन एक्टर्स के फैंस हमेशा से बड़े पर्दे पर इन जोड़ियों को साथ में देखना चाहते थे, लेकिन आज तक ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी.

01 आज बॉलीवुड की 4 ऐसी जोड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बड़े पर्दे पर एक साथ देखने का फैंस का सपना आजतक अधूरा है. इस लिस्ट में गुजरे जमाने से लेकर इस दौर के कई टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेज का नाम शामिल है. तो आइए जानते हैं-

02 इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जूही चावला और सलमान खान का है. आमिर खान संग डेब्यू करने वाली जूही चावला ने 'किंग ऑफ रोमांस' शाहरुख खान के साथ भी कई फिल्में की हैं. इस एक्ट्रेस ने बस सलमान खान के साथ आजतक कभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है. इन दोनों ही सितारों के फैंस हमेशा से इन्हें एक साथ देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका.

03 अब बात करते हैं अगली जोड़ी की जो है खिलाड़ी कुमार और रानी मुखर्जी की. रानी मुखर्जी ने अपने दौर के हर लीडिंग एक्टर्स के साथ काम किया है. अभिषेक बच्चन हों या शाहरुख खान या फिर सैफ अली खान सभी एक्टर्स के साथ रानी की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला. लेकिन रानी मुखर्जी और अक्षय कुमार ने आजतक कभी साथ काम नहीं किया है.

04 दीपिका पादुकोण आज के दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेज की लिस्ट में शामिल हैं. इस साल रिलीज हुई दीपिका की फिल्म ‘पठान’ ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. किंग खान के साथ दीपिका की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. लेकिन बी- टाउन की एक और जोड़ी है जिसे फैंस साथ देखने को बेताब हैं, वो जोड़ी दीपिका पादुकोण और सलमान खान की है. इन दोनों एक्टर्स के फैंस इन्हें पर्दे पर एक साथ देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.