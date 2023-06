'कच्चे धागे' से 'ओमकारा' तक, जब-जब पर्दे पर दिखी अजय-सैफ की जोड़ी, इन 4 फिल्मों ने मचाया कोहराम

Home / Photo Gallery / entertainment / kachche dhaage to omkara whenever ajay devgn and saif ali khan pairing appeared on big scr ...

Ajay Devgn and Saif Ali Khan Best Film Together: सैफ अली खान और अजय देवगन बॉलीवुड के दो ऐसे कलाकार हैं, जो आए दिन अफनी-अपनी फिल्मों से लोगों का मन लगाते रहते हैं, लेकिन जब-जब ये दोनों एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए तो दर्शकों के बीच ये जोड़ी छा गई. अब तक इन दोनों ने कुल 4 फिल्मों में एक साथ काम किया है और ये चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुईं.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पिछले 3 दशकों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं और लगातार अपनी-अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं. बता दें, जब-जब साफ और अजय एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए, तब-तब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा. आज हम इन दोनों की उन 4 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप जितनी बार भी देखें मन नहीं भरेगा.

02 1. कच्चे धागे (Kachche Dhaage): सैफ अली खान और अजय देवगन की एक साथ पहली फिल्म थी. फिल्म में दोनों ने दो सौतेले भाइयों का किरदार निभाया था. फिल्म इन दो सौतेले भाइयों के बारे में थे जिन्हें अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद का केस लड़ना था. यह फिल्म लोगों को बहद पसंद आई थी और रिलीज के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी.

03 2. एलओसी: कारगिल (LOC: Kargil): यह एक ऐतिहासिक युद्ध फिल्म थी, जिसमें अभिनेता अजय देवगन, सैफ अली खान, संजय दत्त, नागार्जुन और सुनील शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में थे. साल 2003 में आई इस फिल्म में दोनों कलाकारों ने सेना अधिकारियों की भूमिका निभाई थी. यह भारतीय सेना के उन जवानों की कहानी थी जो पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा युद्ध छेड़ने के बाद गश्त के लिए निकल पड़ते हैं. इस फिल्म को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.

04 3. ओमकारा (Omkara): शेक्सपियर के उपन्यास ओथेलो पर आधारित इस फिल्म में अजय देवगन, सैफ अली खान और करीना कपूर खान मुख्य भूमिका में थे. साल 2003 में आई इस फिल्म में सैफ अली खान नेगेटिव रोल में नजर आए थे. यह राजनीतिक फिल्म विश्वासघात और बदले पर आधारित थी. विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन ने ओमकारा की भूमिका निभाई थी, जबकि सैफ अली खान लंगड़ा त्यागी की भूमिका में नजर आए थे. रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाने लगी थी.