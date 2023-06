Home / Photo Gallery / entertainment / kahaani vicky donor tanu weds manu 5 bollywood low budget films that performed exceptional ...

‘जरा हटके जरा बचके’ ही नहीं, ये 5 कम बजट फिल्में भी मचा चुकी हैं तहलका, बॉक्स- ऑफिस पर की थी ताबड़तोड़ कमाई

Low Budget Bollywood Films That Earned Well On Box- Office- इस महीने रिलीज हुई सारा अली खान और विक्की कौशल की फिल्म ‘जरा हटके जरा बचके’ ने कम बजट फिल्म होने के बावजूद बॉक्स- ऑफिस पर अच्छी कमाई की है. यूं तो अक्सर ही बॉक्स- ऑफिस पर बड़े बैनर तले बनीं मेगाबजट फिल्मों का बोल-बाला रहता है, लेकिन कई लो बजट हिंदी फिल्मों ने भी अच्छा-खासा मुनाफा कमा सभी को हैरान कर दिया था.

01 इन दिनों जहां ज्यादातर ‘आदिपुरुष’ और ‘पठान’ जैसी मेगा बजट फिल्मों का चलन है, ऐसे में ‘जरा हटके जरा बचके’ के बॉक्स- ऑफिस प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है. इन सबके बीच आज आपको बॉलीवुड की 5 कम बजट फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बॉक्स- ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. तो आइए जानते हैं-

02 इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तब्बू और आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘अंधाधुन’ का है. 32 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली थी. सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

03 अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना और यामी गौतम की फिल्म ‘विक्की डोनर’ की. महज 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स- ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. इस फिल्म ने दुनियाभर में 55 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

04 ‘तनु वेड्स मनु’ बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है. 17 करोड़ के बजट में बनी कंगना रनौत और आर माधवन की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 56 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया था.

05 विद्या बालन स्टारर फिल्म 'कहानी' महज 8 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर 104 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.