सेलेब्स की ये 8 फेमस पत्नियां, छोटी उम्र में बनीं मां, फिर भी अपने सपनों को जीने में रहीं कामयाब

Bollywood Actresses like Twinkle Khanna and Genelia D'Souza married at the young age : बॉलीवुड सेलेब्स अपने करियर के चलते अक्सर देरी से शादी करते हैं, हालांकि कुछ सेलेब्स और उनकी फेमस पत्नियों ने अपनी निजी जिंदगी को करियर के जितना ही महत्व दिया. वे जल्दी पैरेंट्स बन गए. सेलेब्स की उन 8 फेमस पत्नियों के बारे में जानते हैं जो छोटी उम्र में मां बनीं, फिर भी अपनी रुचि का काम करती रहीं और अब अपने सपनों को जी रही हैं.

01 नई दिल्ली: ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने कुछ यादगार फिल्में की हैं, मगर आज वे एक लेखिका के तौर पर मशहूर हैं. जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'Souza) ने कुछ अच्छी फिल्में कीं. मां बनने के बाद उनकी फिल्मों में सक्रियता भले कम हुई हो, पर वे ब्रांड इंडोर्समेंट से अच्छा पैसा कमा रही हैं. मीरा राजपूत (Mira Rajput) ने कम उम्र में शादी की और जल्दी ही मां भी बन गईं. वे आज यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के तौर पर मशहूर हैं. आइए, उन एक्ट्रेसेज और स्टार वाइव्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने छोटी आयु में मां का दायित्व निभाया, मगर अपने सपनों को मरने नहीं दिया. (फोटो साभार: Instagram@mira.kapoor@geneliad@twinklerkhanna)

02 दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस नीतू सिंह की जिंदगी में सबकुछ बहुत जल्दी हुआ. वे छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करने लगी थीं. किशोरावस्था पहुंचते-पहुंचते, वे एक मशहूर एक्ट्रेस बन चुकी थीं. उनकी शादी भी बड़ी जल्दी हो गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वे 20 साल की थीं, जब उनकी शादी ऋषि कपूर से हुई. वे 21 साल की उम्र में मां बन गई थीं. 64 साल की एक्ट्रेस के दो बच्चे हैं. बेटी का नाम रिद्धिमा कपूर साहनी है और बेटा बॉलीवुड के मशहूर सितारे रणबीर कपूर हैं जो 11 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म 'एनिमल' में नजर आएंगे. (फोटो साभार: Instagram@neetu54)

03 नीतू सिंह पति ऋषि कपूर के देहांत के बाद काम में पहले की तरह व्यस्त हो गई हैं. उन्होंने साल 2022 की फिल्म 'जुग जुग जियो' से धमाकेदार वापसी की थी. वे डांस रियलिटी शो को जज करती हुई भी नजर आई थीं. (फोटो साभार: Instagram@neetu54)

04 डिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म 'बॉबी' रिलीज भी नहीं हुई थी और उन्होंने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डिंपल कपाड़िया सिर्फ 16 साल की थीं, जब उनकी शादी हुई थी. वे 66 की उम्र में अपने सफल एक्टिंग करियर को आगे बढ़ा रही हैं. डिंपल साल 2023 में आई 'पठान', 'तू झूठी मैं मक्कार' जैसी सफल फिल्मों में नजर आईं. उन्होंने 'सास बहू और फ्लैमिंगो' में सावित्री नाम की हिंसक महिला का रोल निभाया है, जो अपने दुश्मनों के खिलाफ बंदूक उठाने से परहेज नहीं करती. यकीनन, वे अपने सपनों को भरपूर जी रही हैं. (फोटो साभार: Instagram@dimplekapadia_dk)

05 'कबीर सिंह' फेम एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत सिर्फ 21 साल की थीं, जब दोनों ने सात फेरे लिए थे. वे 22 साल की उम्र में मां बन गई थीं. कपल के आज दो बच्चे हैं. स्टार वाइफ होने के बावजूद, मीरा राजपूत ने एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई. 28 साल की मीरा राजपूत अपने मजेदार और दिलचस्प पोस्ट और एक्टिविटीज के चलते लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं. (फोटो साभार: Instagram@mira.kapoor)

06 काजोल ने अपने करियर के पीक पर अजय देवगन से शादी की थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वे जब पहली बार मां बनी थीं, तब उनकी उम्र 29 साल थी. 48 साल की काजोल फिल्मों के बाद वेब सीरीज में अपना जलवा दिखा रही हैं. वे 'लस्ट स्टोरी 2' में नजर आ रही हैं जो 29 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. (फोटो साभार: Instagram@kajol)

07 रितेश देशमुख ने कुछ सालों के अफेयर के बाद जेनेलिया डिसूजा से शादी की थी. खबरों की मानें, तो जेनेलिया डिसूजा जब पहली बार मां बनी थीं, तब उनकी उम्र 27 साल थी. 35 साल की जेनेलिया डिसूजा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी रुचि से जुड़ा काम करती हैं. वे ब्रांड प्रमोशन से जुड़े काम में व्यस्त रहती हैं. (फोटो साभार: Instagram@geneliad)

08 अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना जब 29 साल की थीं, तब उनके बेटे आरव का जन्म हुआ था. एक्ट्रेस ने कुछ यादगार फिल्मों में काम किया, मगर अब वे लेखन की दुनिया में व्यस्त हैं. उनकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं. वे 48 की उम्र में लंदन के एक मशहूर संस्थान से फिक्शन राइटिंग में मास्टर की पढ़ाई कर रही हैं. (फोटो साभार: Instagram@twinklerkhanna)

09 बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने इंडियन क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से साल 1968 में शादी की थी. वे सिर्फ 25 साल की थीं, जब उनकी पहली संतान सैफ अली खान का जन्म हुआ था. 78 साल की शर्मिला टैगोर पिछली बार ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म 'गुलमोहर' में नजर आई थीं. (फोटो साभार: Instagram@sharmilatagoreoffcial)