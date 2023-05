Home / Photo Gallery / entertainment / karisma kapoor to pooja bhatt these 7 bollywood actresses did not do second marriage after ...

तलाक के बाद इन 7 एक्ट्रेसेस ने नहीं की दोबारा शादी, कोई बच्चे के सहारे तो कोई अकेले काट रही है जिंदगी, देखें LIST

Divorced Actresses Did Not Get Married For Second Time: बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने अपने पहले पति से अलग होने के बाद दोबारा शादी नहीं की. ये अभिनेत्रियां आज भी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी ही बॉलीवुड एक्ट्रेसे के बारे में बताने जा रहे हैं.

01 मुंबईः बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं. हाल ही में करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) को उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर के साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद उनकी चर्चा शुरू हो गई है. संजय से अलग होने के बाद करिश्मा अकेले ही अपने दोनों बच्चों की देखभाल कर रही हैं. हालांकि, इंडस्ट्री में और भी ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जो अपने पति से अलग हो चुकी हैं और अब तक दूसरी शादी नहीं की है.

02 मनीषा कोइराला ने 2010 में बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी और 2012 में दोनों अलग हो गईं.

03 चित्रांगदा सिंह ने गोल्फर ज्योति सिंह से शादी की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया. 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया और अब चित्रांगदा सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हैं.

04 कोंकणा सेन शर्मा ने एक्टर रणवीर शौरी से शादी की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता सिर्फ 10 साल ही चल पाया. 2010 में शादी करने के बाद 2020 में दोनों अलग हो गए.

05 सैफ अली खान से तलाक के बाद अमृता सिंह ने भी दूसरी शादी नहीं की. वह अकेले ही अपने दोनों बच्चों सारा और इब्राहिम की देखभाल कर रही है.

06 महिमा चौधरी भी सिंगल मदर हैं. आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से तलाक के बाद महिमा अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं.

07 महेश भट्ट की बड़ी बेटी और अभिनेत्री पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा से शादी की थी. लेकिन पति से तलाक के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की.