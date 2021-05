PHOTOS: क्रिस्टल डिसूजा हैं असली 'वाटर बेबी', एक्ट्रेस ने समुद्र किनारे बिखेरी अदाएं एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा (Krystle D'Souza) ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. वह अक्सर अपने चाहने वालों के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. News18 Hindi | May 27, 2021, 11:23 AM IST

1 / 10 टीवी सीरियल एक हजारों में मेरी बहना है से लाखों दिलों में जगह बनाने वालीं क्रिस्टल डिसूजा (Krystle DSouza) ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. वह अक्सर अपने चाहने वालों के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. फोटो साभार: @Krystle DSouza instagram

2 / 10 क्रिस्टल डिसूजा सेक्सी फ्लोरल बीचवियर में खूबसूरत लग रही हैं. (Image: Instagram)

3 / 10 इस फोटो में क्रिस्टल को प्रिंटेड स्कर्ट के साथ ब्लैक टॉप पहने हुए देखा जा रहा है. (Image: Instagram)

4 / 10 2011 में उन्होंने एक हजारों में मेरी बहना है में जीविका का किरदार निभाया था. (Image: Instagram)

5 / 10 क्रिस्टल डिसूजा सफेद डेनिम जैकेट में बेहद हॉट लग रही हैं. फोटो साभार: @Krystle DSouza. Instagram

6 / 10 क्रिस्टल डिसूजा गुलाबी गाउन में समुद्र के किनारे चिल करती नजर आ रही हैं. फोटो साभार: @Krystle DSouza. Instagram

7 / 10 अब क्रिस्टल डिसूजा ने वेब सीरीज और फिल्मों की ओर रुख कर लिया है. फोटो साभार: @Krystle DSouza. (Image: Instagram)

8 / 10 2018 में वह ALT Balaji की वेब सीरीज फितरत में नजर आई थीं. उनकी फिल्म चेहरे जल्द रिलीज होने वाली है. फोटो साभार: @Krystle DSouza Instagram

9 / 10 क्रिस्टल डिसूजा एक नई पहचान में करण शर्मा से साथ नजर आई. इस शो में पूनम ढिल्लन, क्रिस्टल डिसूजा के सास के रोल में थीं. फोटो साभार: @Krystle DSouza. (Image: Instagram)

10 / 10 क्रिस्टल डिसूजा समर ड्रिंक का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं. फोटो साभार: @Krystle DSouza (Image: Instagram)

First published: May 27, 2021, 11:23 AM IST