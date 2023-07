Home / Photo Gallery / entertainment / madhuri dixit karisma kapoor juhi chawla kajol to aishwarya rai who was highest paid bolly ...

90 के दशक में, कौन सी एक्ट्रेस थी बॉलीवुड में NO-1, खूबसूरती और एक्टिंग के मामले में देती थीं एक-दूसरे को टक्कर

Actresses Who Ruled Bollywood In The 90s: यूं तो 90 के दशक में कई अभिनेत्रियों आईं लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के इस दशक में वह कौन सी अभिनेत्री थीं जिसने दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार पाया और फीस से मामले में भी सबसे आगे रहीं.

01 बॉलीवुड में एक दशक ऐसा है, जिसमें हर कोई अपनी यादों को ढूंढता है. वह है 90 का दशक. इस दशक में गानों से लेकर फिल्मों ने लोगों को दीवाना बनाया. इन फिल्मों को और भी ज्यादा खास बनाया इस दशक की अभिनेत्रियों ने, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से ना सिर्फ दर्शकों के दिलों पर राज किया बल्कि अपने अलग-अलग किरदारों में खुद को बखूबी ढालकर दर्शकों के सामने अभिनेत्रियों की एक नई परिभाषा रखी. यूं तो 90 के दशक में कई अभिनेत्रियों आईं लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के इस दशक में वह कौन सी अभिनेत्री थीं जिसने दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार पाया और फीस से मामले में भी सबसे आगे रहीं.

02 काजोल आज बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं. यही नहीं, वह आज भी इंडस्ट्री में पूरी तरह एक्टिव हैं. उन्होंने 1992 में आई फिल्म 'बेखुदी' से फिल्मों में कदम रखा था. इस फिल्म से उन्हें खास पहचान तो नहीं मिली. लेकिन इसके बाद 'बाजीगर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कुछ-कुछ होता है', 'इश्क' और सस्पेंस थ्रिलर 'गुप्त' में अपने निगेटिव रोल से दर्शकों को खूब लुभाया. फोटो साभार: @kajol/Instagram

03 जूही चावला का 90 के दशक में बॉलीवुड में दबदबा होता था. यूं तो उन्होंने साल 1987 में 'सल्तनत' से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें पहली सफलता 'कयामत से कयामत तक' से मिली थी. इसमें वह आमिर खान के साथ नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने 'हम हैं राही प्यार के', 'डर', 'यस बॉस' और 'इश्क' जैसी फिल्मों से खूब नाम और पैसा भी खूब कमाया.

04 रवीना टंडन 90 के दशक की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से हैं, जिनका दबदबा आज भी कायम है. उनकी पहली फिल्म 'पत्थर के फूल' थी, जो हिट रही. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था. इसके अलावा उन्होंने 90 में 'मोहरा', 'दूल्हे राजा', 'गुलाम-ए-मुस्तफा' जैसी फिल्मों में काम किया है. फोटो साभार:@officialraveenatandon/Instagram

05 फिल्मों में जादू दिखाने के बाद राजनीति में एंट्री कर चुकीं उर्मिला मातोंडकर 90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं. उन्होंने 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बड़ी सफलता उन्हें राम गोपाल वर्मा की 'रंगीला' से मिली. इस फिल्म के बाद से वह 'रंगीला गर्ल' के नाम से मशहूर हो गईं. उनकी सबसे सफल फिल्मों में 'सत्या', 'कौन', 'चमत्कार' जैसी फिल्मों हैं, जिन्होंने उन्हें स्टारडम दिलाया. फाइल फोटो

06 90 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों की लिस्ट में करिश्मा कपूर का नाम ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है. करिश्मा ने 1992 में आई 'प्रेम कैदी' से अपने करियर की शुरुआत की थी. लेकिन, उनकी सबसे सफल फिल्मों की बात करें तो 'राजा बाबू', 'हम साथ-साथ हैं', 'राजा हिंदुस्तानी', 'दिल तो पागल है', 'कुली नंबर वन', 'अनाड़ी', 'हीरो नंबर वन' और 'जुड़वा' जैसी फिल्में हैं, जिनको लोग आज भी देखना पसंद करते हैं. फाइल फोटो

07 90 के दशक की टॉप और सबसे ज्यादा फीस वसूल करने वाली अभिनेत्रियों में सोनाली बेंद्रे का नाम आता है. 'सरफरोश', 'जिस देश में गंगा रहता है', 'दिलजले', 'डुप्लीकेट', 'मेजर साहब' जैसी फिल्मों से खूब तारीफें बटोरी. उन्हें 'नाराज' के लिए 1994 में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था. फिलहाल वह फिल्मों से दूर हैं. फोटो साभार: @sonalibendre.fanclub/Instagram

08 बॉलीवुड की धक-धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित 90 के दशक में बॉलीवुड की साम्राज्ञी कहलाती थीं. माधुरी का नाम 90 की टॉप और सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार था. उन्होंने 1984 में 'अबोध' से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1988 में आई 'तेजाब' से. इसके बाद तो मानों फिल्म हिट करने का फॉमूर्ला माधुरी हो गई. उन्होंने 'साजन', 'हम आपके हैं कौन', 'दिल', 'दिल तो पागल है' जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया. फोटो साभार: @shriyasaran11/Instagram