मेकर्स ने 11 करोड़ में बनाई वो फिल्म, जिसकी कमाई से 1997 में... बॉक्स ऑफिस पर आ गया था भूचाल

Aamir Khan And Ajay Devgan Were Dominant In 1997: 26 साल पहले यानी साल 1997 में एक ऐसी फिल्म आई थी, जिसने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था. इस फिल्म का नाम था 'इश्क (Ishq)', जिसमें अजय देवगन और आमिर खान लीड रोल में नजर आए थे. यह फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) और अजय देवगन (Ajay Devgn) की दुनियाभर में चाहने वालों की कमी नहीं है. ये दोनों सुपरस्टार अपने दमदार अभिनय से अपनी गजब की फैन फॉलोइंग बना चुके हैं. आज हम साल 1997 में आई एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं, जिसमें अजय और आमिर दोनों एक साथ नजर आए थे और इस फिल्म का नाम था 'इश्क'.

02 बता दें, 'इश्क' इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी. इस फिल्म में आमिर खान और अजय देवगन के अलावा जूही चावला और काजोल भी लीड रोल में थीं, वहीं दलीप ताहिल, सदाशिव अमरापुरकर, जॉनी लीवर और मोहन जोशी सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी.

03 11 करोड़ी इस फिल्म ने कुल 58.37 करोड़ का बिजनेस किया था और यह रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इसने अपने बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई कर तहलका मचा दिया था. लोगों को आमिर और अजय की जोड़ी काफी पसंद आई थी, जिसमें प्यार-मोहब्बत के अलावा एक्शन और कॉमेडी सब कुछ देखने को मिला था.

04 बता दें, 28 नवंबर 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'इश्क' उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी. यह फिल्म देशभर में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि इसे कन्नड़ में साल 2007 में 'स्नेहना प्रीतिना' के नाम से दोबारा बनाया गया था. वहीं, दूसरी ओर करियर के लिहाज से भी यह फिल्म अजय और आमिर के लिए काफी अच्छी साबित हुई थी.