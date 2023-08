Home / Photo Gallery / entertainment / mala sinha sharmila tagore to hema malini daughters esha deol not become superhit actress ...

इन हीरोइन ने किया बॉलीवुड पर राज, लेकिन बेटियां हुईं बुरी तरह फ्लॉप, कुछ के तो, नाम भी जानते लोग

These Superhit actress daughter became flop in bollywood : बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर अक्सर बड़ी बहसें होती हैं. कहा जाता है कि स्टार किड्स को ज्यादा मौके दिए जाते हैं. टैलेंट को कोई मौका नहीं देता है. लेकिन समय-समय पर हमने देखा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रतिभा के दम पर ही आयुष्मान खुराना, दीपिका पादुकोण, राजकुमार राव, कंगना रनौत, तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेस-एक्टर्स ने स्टार किड्स को भी पछाड़ दिया.

01 स्टार किड्स होने का मतलब हमेशा सफल होना नहीं होता है. कई ऐसे स्टार किड्स हैं जिनका बॉलीवुड पर सिक्का नहीं चल पाया. तुषार कपूर, हर्षवर्धन कपूर, फरदीन खान, इमरान खान ऐसे कई उदाहरण हैं. लेकिन हम आपको यहां ऐसी एक्ट्रेसेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मां अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रहीं, लेकिन वो मां की तरह अपना करियर नहीं चमका सकीं. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम)

02 शर्मिला टैगोर की बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस मानी जाती हैं. उन्होंने कई रूढ़ियों को तोड़ा है. उनकी हर फिल्म हिट होती थी. लेकिन उनकी बेटी सोहा अली खान फिल्मी दुनिया में कुछ खास कमाल नहीं कर सकीं और उनपर फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग लगा. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम)

03 हेमा मालिनी को उस जमाने ही ड्रीम गर्ल का टैग मिल गया. यानी वह यंगस्टर्स के सपनों की रानी थी. लेकिन ईशा देओल मां की तरह अपना जादू नहीं चला पाईं. उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया, वो सभी फ्लॉप हुईं. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम)

04 माला सिन्हा की खूबसूरती के चर्च आजतक होते हैं. उन्होंने मनोज कुमार समेत अपने जमाने के लगभग सभी बड़े हीरो के साथ काम किया. लेकिन उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा करियर कुछ खास नहीं चला. लोग तो उनका नाम तक नहीं जानते. (फाइल फोटो)

05 दिग्गज अदाकारा तनुजा की दो बेटियां काजोल और तनिषा मुखर्जी हैं. काजोल तो खूब पॉपुलर एक्ट्रेस बनीं, लेकिन तनीषा बहन और मां की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी. वह लाइमलाइट से दूर रहती हैं. (फाइल फोटो)

06 प्रतिभाशाली एक्ट्रेस मुनमुन सेन ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंगलिश फिल्मों में भी काम किया. लेकिन उनकी बेटी राइमा सेन और रिया सेन बॉलीवुड में अपनी कुछ खास पकड़ नहीं सकीं. (फाइल फोटो)