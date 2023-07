Home / Photo Gallery / entertainment / manisha koirala to meenakshi sisadari 5 famous actresses of 90s everyone look has shocking ...

90s की 5 मशहूर एक्ट्रेस... उम्र के साथ बदल चुका है सबका पूरा लुक, चौथी नंबर वाली को पहचान भी नहीं पाएंगे

5 Famous Actresses Of 90s Look Has Changed: आज हम 90 के दशक की अनू अग्रवाल से लेकर मीनाक्षी शेषाद्रि तक की 5 ऐसी मशहूर एक्ट्रेसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है. इन सभी एक्ट्रेसेस की उम्र अब 50 से ऊपर हो चुकी है और ढलती उम्र के साथ-साथ उनके लुक में भी काफी बदलाव आया है.

01 नई दिल्ली. 90 के दशक में जूही चावला, मीनाक्षी शेषाद्रि, मनीषा कोइराला सहित 2 और ऐसी एक्ट्रेस थीं, जिनका जलवा बॉक्स ऑफिस पर देखते ही बनता था. लोग उनकी फिल्मों के इंतजार में रहते थे. आज हम 90s की टॉप-5 एक्ट्रेस के लुक पर बात करने जा रहे हैं. इन सभी एक्ट्रेसेस की उम्र अब 50 पार है और ऐसे में उनके लुक में काफी बदलाव आए हैं. (फोटो साभारः Instagram @meenakshiseshadriofficial/ @M_Koirala)

02 मनीषा कोइराला (Manisha Koirala): मनीषा कोइराला ने 1989 में नेपाली फिल्म 'फेरी भेटौला' से अभिनय की शुरुआत की और बाद में उन्होंने 1991 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'सौदागर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. 90s में मनीषा की फिल्मों की गजब की डिमांड हुआ करती थीं. अब वह 52 साल की हो चुकी हैं और उनका लुक भी पहले से पूरी तरह बदल चुका है. (फोटो साभारः Instagram @M_Koirala)

03 मीनाक्षी शेषाद्रि (Meenakshi Sisadari): मीनाक्षी शेषाद्रि ने 1981 में 17 साल की उम्र में मिस इंडिया प्रतियोगिता जीती और मिस इंडिया का ताज पहनने वाली सबसे कम उम्र की महिला के रूप में नामांकित हुईं. 'पेंटर बाबू (1983)' में अभिनय की शुरुआत करने वालीं मीनाक्षी को जबरदस्त पहचान बॉलीवुड में फिल्म 'हीरो (1983)' से मिली थी. मीनाक्षी का जलवा 90s में भी देखने को मिला था, हालांकि अब वह 59 साल की हो चुकी हैं और उनका लुक भी पूरी तरह बदल चुका है. (फोटो साभारः Instagram @meenakshiseshadriofficial)

04 जूही चावला (Juhi Chawla): 55 साल की जूही चावला की बॉलीवुड में पहली भूमिका 1986 की फिल्म 'सल्तनत' में एक छोटी सी भूमिका थी. उन्हें पहली प्रमुख भूमिका 1988 में 'कयामत से कयामत तक' में मिली, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ अभिनय किया था. चूही चावला का जलवा 90s के दौरान देखने लायक था. वह उस दौर की मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल थीं, लेकिन ढलती उम्र के साथ उनके लुक में भी काफी बदलाव आया है. (फोटो साभारः Instagram @iamjuhichawla)

05 अनु अग्रवाल (Anu Aggarwal): अनु अग्रवाल अब 55 साल की हो चुकी हैं. उन्होंने 1990 में ब्लॉकबस्टर आशिकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन पहली फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा है और उनका करियर भी काफा छोटा रहा. 'आशिकी' की इस एक्ट्रेस को अगर अब आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका लुक पूरी तरह से अब बदल चुका है. (फोटो साभारः Instagram @anusualanu)