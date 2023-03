5 सस्पेंस थ्रिलर मूवी हिला देंगी दिमाग, स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे नजरें, फिल्मों से हो जाएगी मोहब्बत

द अदर्स (The Others): साल 2001 में स्पेनिश भाषा में रिलीज हुई फिल्म द अदर्स (The Others) के डायरेक्टर अलेक्जेंद्रो अमेनाबार को खूब सराहा गया. सस्पेंस हॉरर इस फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं. यहां आते ही परिवार के बच्चों को दूसरे बच्चे नजर आते हैं. जिन्हों वे भूत समझ लेते हैं. इसकी कहानी काफी कसी हुई है और आपको पलक झपकने से भी मजबूर करती है. (फोटो साभार-Instagram)