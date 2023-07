Home / Photo Gallery / entertainment / most popular indian movies and web series in imdb names 2023 list shah rukh khan is number ...

2023 की सबसे लोकप्रिय फिल्में- वेब सीरीजः टॉप पर हैं ये 2 सुपरस्टार, 2 साउथ फिल्में भी हैं शामिल, जानिए

Most popular Indian movies and web series of 2023: इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) ने अब तक इस साल की टॉप 10 भारतीय फिल्मों और शो की अपनी सूची का खुलासा किया है. स्ट्रीम के इमर्ज होने के बावजूद, फिल्मों की लिस्ट में दो स्टार-ड्राइवन थ्रिएटर रिलीज़ टॉप पर हैं. जहां 'पठान' 2023 की अब तक की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म है, वहीं टीवी लिस्ट में शाहिद कपूर-स्टारर 'फर्जी' टॉप पर है. इसमें साउथ फिल्म स्टार्स की मूवी भी शामिल हैं. आइए डालते हैं बाकी स्टार्स की फिल्मों और वेब सीरीज की IMDb रेटिंग पर एक नजर.

01 2023 की अब तक की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्में इस तरह से हैं और इनमें साउथ मूवी भी शामिल हैं.पठान (Pathaan)किसी का भाई किसी की जान (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan)द केरल स्टोरी (The Kerala Story)तू झूठी मैं मक्कार (Tu Jhoothi Main Makkaar)मिशन मजनू (Mission Majnu)चोर निकल के भागा (Chor Nikal Ke Bhaga)ब्लडी डेडी (Bloody Daddy)सिर्फ एक बंदा काफी है (Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai)वरिसु (Varisu)पोन्नियिन सेलवन: पार्ट 2 (Ponniyin Selvan: Part Two)

02 शाहरुख खान ने हाल ही एक बयान के साथ पठान के सूची में टॉप पर रहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा, 'यह जानकर बेहद खुशी हुई कि IMDb की सूची में पठान पहले स्थान पर है. यह देखना अमेजिंग है कि पठान को कितना प्यार मिला है, और जब भी किसी काम को पहले स्थान पर रखा जाता है, तो करने वाली बात यह है कि इस मान्यता के लिए सभी को धन्यवाद देने के लिए अगले काम पर दोगुनी मेहनत करनी होती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसे संभव बनाने के लिए 'पठान' की टीम और दुनिया भर के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं!' यह फिल्म पांच साल के ब्रेक के बाद शाहरुख के शामदार कमबैक को दर्शाती है और उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिट बन गई.

03 2023 की अब तक की सबसे लोकप्रिय भारतीय वेब सीरीजफर्जी (Farzi)द नाइट मैनेजर (The Night Manager)राणा नायडू (Rana Naidu)जुबली (Jubilee)असुर 2 (Asur: Welcome To Your Dark Side)दहाड़ (Dahaad)सास, बहू और फ्लेमिंगो (Saas, Bahu Aur Flamingo)ताजा खबर (Taaza Khabar)ताज: डिवाइड बाय ब्लड (Taj: Divided By Blood)रॉकेट बॉयस (Rocket Boys