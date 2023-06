Home / Photo Gallery / entertainment / mr india child artist aftab shivdasani worked more than 50 movies looked beautiful than co ...

क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा, को-एक्ट्रेस से लगे ज्यादा खूबसूरत, कपूर खानदान से कनेक्शन, फिर भी रह गए पीछे

Shahenshah Movie Child Artist who later became a famous Bollywood Actor : बॉलीवुड में यूं तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत और हैंडसम एक्टर हुए हैं, पर यहां एक ऐसे चॉकलेटी हीरो की बात हो रही है जिनकी खूबसूरती के आगे को-एक्ट्रेस फीकी पड़ जाती थीं. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर सरीखे अभिनेताओं के साथ काम किया है. आज भी उनकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं दिल हार बैठती हैं. मगर कपूर खानदान से खास कनेक्शन होने के बावजूद, वे बॉलीवुड में खास मुकाम हासिल नहीं कर पाए.

01 नई दिल्ली: करीना कपूर (Kareena Kapoor) और करिश्मा कपूर के परिवार से एक्टर का खास रिश्ता है, फिर भी उन्हें बॉलीवुड में खास तवज्जो नहीं मिली. उन्होंने 50 से ज्यादा मूवीज में काम किया, पर सपोर्टिंग एक्टर का टैग खुद से हटा नहीं पाए. उन्होंने झूठी मोहब्बत में पड़कर फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा, मगर ड्रग्स लेने के आरोप लगने के बाद उनका करियर डूबता चल गया. आफताब शिवदासानी (Aftab Shivdasani) ने जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. (फोटो साभार: Instagram@aftabshivdasani)

02 आफताब शिवदासानी जिन्हें कभी जॉन अब्राहम और डीनो मोरिया सरीखे एक्टर का चैलेंजर माना जाता था. उनका जन्म आज ही के दिन 25 जून 1978 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता सिंधी हैं और मां ईरानी हैं. वे बचपन से ही क्यूट और खूबसूरत थे, इसलिए उन्हें बचपन में ही कई टीवी कमर्शियल में काम करने का मौका मिला. वे कॉलेज में पहुंचे भी नहीं थे, पर सैंकड़ों विज्ञापनों और कई मशहूर फिल्मों में बतौर टाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए. (फोटो साभार: Instagram@aftabshivdasani)

03 आफताब शिवदासानी ने बाल कलाकार के तौर पर पहली बार 1987 की फिल्म 'मिस्टर इंडिया' में काम किया था. फिर नन्हे आफताब 'शहंशाह', 'चालबाज', 'अव्वल नंबर' और 'इंसानियत' जैसी सफल फिल्मों में दिखे. उन्हें 'शहंशाह' में अमिताभ बच्चन के किरदार विजय कुमार श्रीवास्तव के बचपन के रोल में सबसे ज्यादा पसंद किया गया. (फोटो साभार: Instagram@aftabshivdasani)

04 आफताब को कॉलेज पास करने के बाद काम की तलाश थी. उन दिनों रामगोपाल वर्मा अपनी फिल्म 'मस्त' के लिए नया चेहरा ढूंढ रहे थे, जो आफताब पर जाकर पूरी हुई. फिल्म के गाने और आफताब की एक्टिंग लोगों को पसंद आई, पर बॉक्स ऑफिस पर 'मस्त' चल नहीं पाई. (फोटो साभार: YouTube@Videograb)

05 आफताब फिर साल 2001 में आई फिल्म 'कसूर' से छा गए. लोगों ने निगेटिव रोल में उन्हें काफी पसंद किया. उन्हें ढरों फिल्मों के ऑफर आए, जिनमें 'क्या यही प्यार है', 'प्यार, इश्क और मोहब्बत', 'आवारा पागल दीवाना', 'जानी दुश्मन', 'मस्ती', 'दे ताली' और 'दीवाने हुए पागल' जैसी फिल्में शामिल हैं. इन मल्टी स्टरार फिल्मों में आफताब ने लगभग एक-जैसे किरदार निभाए. वे अपना टैलेंट खुलकर नहीं दिखा पा रहे थे. (फोटो साभार: Instagram@aftabshivdasani)

06 आफताब 'स्पेशल ऑप्स 1.5' जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं. आफताब की कमी यह रही कि उन्होंने अपने किरदारों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया. जैसे रोल मिलते गए, वैसा ही करते गए. दर्शकों ने भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. एक्टर फिल्म 'आलू चाट' की कोएक्ट्रेस आमना शरीफ के प्यार में पड़ गए और उन्हें बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए 2009 की फिल्म 'आओ विश करें' प्रोड्यूस कर डाली. फिल्म फ्लॉप होने के बाद, उनका रिश्ता भी टूट गया. (फोटो साभार: Instagram@aftabshivdasani)