न धर्मेंद्र-शशि और न ही विनोद खन्ना... 1978 में सिर्फ चला था अमिताभ का जादू, इन 5 फिल्मों से मचाया था गदर

Most Popular And Successful Films Of 1978: 70 से 80 दशक में बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से कुछ तो आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं. आज हम साल 1978 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन अकेले सब पर भारी पड़े थे. उस दौरान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्मों में 5 सिर्फ अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी.

01 नई दिल्ली. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) पिछले 54 सालों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं और वह लगातार अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करते चले आ रहे हैं. बता दें, 70 के दशक में अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला था. करियर के शुरुआती दौर में लगातार फ्लॉप साबित हो रहे अमिताभ के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वह सबसे आगे निकल जाएंगे. आज हम साल 1978 की बात करने जा रहे हैं, जहां अमिताभ न सिर्फ धर्मेंद्र, बल्कि विनोद खन्ना और शशि कपूर पर भी भारी पड़ गए थे. उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्मों में अमिताभ की 5 फिल्में शामिल थी.. तो आइए आपको अमिताभ की उन फिल्मों से आपको रूबरू करवाते हैं...

02 मुकद्दर का सिकंदर (Muqaddar Ka Sikandar): अमिताभ बच्चन की यह फिल्म साल 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी. इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ लोगों को इस फिल्म के सारे गाने भी काफी पसंद आए थे. इस फिल्म में अमिताभ के साथ विनोद खन्ना, राखी गुलजार, रेखा, अमजद खान और रंजीत भी अहम भूमिका में नजर आए थे.

03 त्रिशूल (Trishul): अमिताभ बच्चन की यह फिल्म 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी, जिसमें अमिताभ के साथ इस फिल्म में शशि कपूर, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, राखी गुलज़ार, सचिन और पूनम ढिल्लों भी अहम रोल में थे. इस फिल्म के डायलॉग तो आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं.

04 डॉन (Don): इस फिल्म ने तो अमिताभ इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उनके अभिनय के दीवाने हो गए थे. साल 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अमिताभ की यह तीसरी फिल्म थी. दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी. यहां तक कि इस फिल्म का रीमेक भी बन चुका है, जिसमें अमिताभ के रोल में शाहरुख खान नजर आए थे.

05 कसमे वादे (Kasme Vaade): अमिताभ बच्चन की यह फिल्म 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में 7वें नंबर पर रही थी. इस फिल्म में अमिताभ के साथ राखी गुलजार, रणधीर कपूर, नीतू सिंह और अमजद खान भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. दर्शकों के बीच अमिताभ की यह फिल्म काफी मशहूर हुई थी.