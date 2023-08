Home / Photo Gallery / entertainment / no one killed jessica high profile murder mystery stunned nation vidya balan rani mukerji ...

हाई-प्रोफाइल केस पर बनी हिट मूवी, सच जान दर्शकों के छलक आए थे आंसू, बॉक्स ऑफिस पर ठोक डाले दसियों करोड़!

Vidya Balan and Rani Mukerji Movie No One Killed Jessica: साल 1999 के एक मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिस पर डायरेक्टर राज कुमार गुप्ता ने एक फिल्म बनाई जो 2011 में रिलीज हुई. लोगों ने जब यह फिल्म देखी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. फिल्म की कहानी एक मॉडल और बारटेंडर के मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक राजनेता के बेटे ने मामूली बात पर गोली मार दी थी. फिल्म का नाम है- 'नो वन किल्ड जेसिका.'

01 नई दिल्ली: एक मॉडल जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक इवेंट में बारटेंडर का काम कर रही थी, लेेकिन उन्हें तीन लड़कों को ड्रिंक सर्व न करने पर जान से हाथ धोना पड़ गया था. विक्टिम की बहन सालों-साल न्याय के लिए संघर्ष करती रही. साल 2011 की फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' (No One Killed Jessica) की कहानी, इसी मर्डर मिस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है.

02 डायरेक्टर राज कुमार गुप्ता ने फिल्म को बनाने से पहले, जेसिका लाल की बहन सबरीना से मिलकर केस के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा की थी. उन्हें फिल्म की कहानी लिखने में लगभग 7 से 8 महीने का वक्त लगा था. खबरों की मानें, तो करीना कपूर को फिल्म में अहम रोल निभाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार, एकमात्र ऐसा रोल है जो काल्पनिक है.

03 फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' में रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट का रोल निभाया है, जो विक्टिम की बहन के साथ मिलकर न्याय दिलाने की कोशिश करती है. विद्या बालन ने जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल का किरदार प्ले किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में कुल 200 किरदार हैं.

04 'नो वन किल्ड जेसिका' को बनाने में लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. फिल्म जब 7 जनवरी 2011 को रिलीज हुई थी, तो क्रिटिक्स और दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया था. लोग एक बार फिर जेसिका लाल की हत्या के घटनाक्रम को याद करके गमगीन हो गए थे.

05 राज कुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी 'नो वन किल्ड जेसिका' में रानी मुखर्जी और विद्या बालन की परफॉर्मेंस शानदार थी. बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया था. नतीजतन, फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस से 43.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.