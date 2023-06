Home / Photo Gallery / entertainment / not amitabh bachchan but rajesh khanna was the first choice for blockbuster 1975 deewar bi ...

'दीवार' के लिए अमिताभ बच्चन नहीं, ये सुपरस्टार था पहली पसंद, 1 वजह से प्रोड्यूसर को बदलना पड़ा अपना फैसला

Amitabh Bachchan Was Not First Choice For Deewar: साल 1975 में रिलीज हुई 'दीवार' अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. इस फिल्म से बिग बी ने एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीत लिया था. विजय के रोल में अमिताभ बच्चन ने अपनी ऐसी अदाकारी दिखाई कि लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इस फिल्म के लिए पहली पसंद अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी नहीं थे.

01 फिल्म दीवार के लिए पहली पसंद राजेश खन्ना थे. प्रोड्यूसर गुलशन राय 'दीवार' में विजय के रोल के लिए राजेश खन्ना को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन सलीम खान और जावेद अख्तर ने ऐसा होने नहीं दिया. इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है. आइये जानते हैं कि 'दीवार' फिल्म अमिताभ बच्चन को कैसे मिली. फोटो साभार: (Instagram@rajeshkhannafans)

02 अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट सलीम-जावेद की जोड़ी ने लिखी थी. जब यश चोपड़ा ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें यकीन हो गया था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है . उन्होंने अपनी फिल्म गर्दिश की शूटिंग को तत्काल प्रभाव से रोक दिया और पहले 'दीवार' फिल्म बनाने का फैसला किया. (Instagram@meenakumarijifc)

03 फिल्म दीवार में विजय के रोल में किसी को फाइनल नहीं किया गया था. इस बीच सलीम-जावेद की राजेश खन्ना से किसी बात को लेकर अनबन हो गई और फिर दोनों राइटर्स ने फिल्म में राजेश खन्ना को ना लिए जाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हुआ भी यही. (Twitter@deewarfilm)

04 आखिरकार फिल्म 'दीवार' अमिताभ बच्चन को मिली. उन्होंने फिल्म में विजय के रोल में बेहतरीन काम किया. उस वक्त अमिताभ 'दीवार' और शोले' की शूटिंग एक साथ कर रहे थे. 'दीवार' की मुंबई में तो 'शोले' की बेंग्लुरु से एक घंटे की दूरी पर शूटिंग चल रही थी. (Twitter@deewarfilm)