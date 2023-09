Home / Photo Gallery / entertainment / not kajol or juhi chawla shah rukh khan reffered divya seth as acting guru and best friend ...

काजोल नहीं, रानी नहीं, न ही जूही... तो कौन है शाहरुख खान की Bestie, जिसने किंग खान को सिखाई एक्टिंग

Who Is Shah Rukh Khan's Best Friend: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपनी फिल्मों, एक्टिंग, रोमांस के साथ-साथ अपनी दोस्ती के लिए भी खासे फेमस हैं. सलमान खान, करण जौहर, काजोल से लेकर जूही चावला तक, इंडस्ट्री में शाहरुख के कई जिगरी दोस्त हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं शाहरुख की बेस्ट फ्रेंड कौन हैं?

01 मुंबईः शाहरुख खान ने 1992 में अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक इंडस्ट्री में छाए हुए हैं. किंग खान को इंडस्ट्री में 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनकी फैन फॉलॉइंग लगातार बढ़ती ही गई है. साथ ही दोस्तों की लिस्ट में भी इजाफा हो रहा है. शाहरुख खान के बॉलीवुड में कई ऐसे दोस्त हैं, जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े होते हैं. सलमान खान से लेकर जूही चावला तक जैसे कई स्टार्स के नाम शाहरुख खान की फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं. लेकिन, क्या आप किंग खान के बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानते हैं?

02 आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन स्टार्स के साथ अक्सर शाहरुख खान की दोस्ती के चर्चे होते हैं, किंग खान उन्हें नहीं बल्कि किसी और को ही अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हैं.

03 शाहरुख खान अपनी इस दोस्त के साथ थिएटर के दिनों से हैं. वह उन्हें अपना एक्टिंग गुरू भी मानते हैं. दोनों की दोस्ती को सालों गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी में इस दोस्त की जगह कोई नहीं ले पाया है.

04 शाहरुख खान ने कुछ सालों पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग गुरु और इस दोस्त के बारे में बताया था. लेकिन, अगर आप नहीं जानते कि आखिर किंग खान को रोमांस और एक्टिंग के गुर सिखाने वाली कौन हैं, तो चलिए आपको बताते हैं.

05 शाहरुख खान ने कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस दिव्या सेठ के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था- 'मेरी बेस्ट फ्रेंड दिव्या, जिसने मुझे एक्टिंग सिखाई. बुरी वाली मत गिनना, सभी अच्छी स्क्रिप्ट इन्हीं की सीख से प्रेरित हैं.' (फोटो साभारः ट्विटरः @iamsrk)

06 बता दें, दिव्या सेठ एक एक्ट्रेस हैं, जो फिल्मों के साथ-साथ कई टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं. उन्हें सबसे ज्यादा जब वी मेट, इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. इन फिल्मों में वह बेहद अहम रोल में थीं. (फोटो सााभारः इंस्टाग्रामः @divyasethshah)

07 दिव्या और शाहरुख NSD में साथ पढ़ाई कर चुके हैं. दोनों के मेंटॉर बेरी जॉन थे. यही नहीं, दोनों ने एक सीरियल 'दिल दरया' में भी साथ काम किया था. दिव्या ने 'हम लोग' नाम के सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी, इस शो से दिव्या को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. (फोटो सााभारः इंस्टाग्रामः @divyasethshah)