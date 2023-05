Home / Photo Gallery / entertainment / not only salman khan also sanjay dutt turned down the offer of dhoom then john abraham luc ...

सलमान ही नहीं, संजय दत्त ने भी ठुकराया ऑफर, रातोंरात चमकी जॉन अब्राहम की किस्मत, सुपरहिट हुई फिल्म

When Salman Khan And Sanjay Dutt turned down the offer of 'Dhoom': बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जॉन अब्राहम (John Abraham) को फिल्म 'धूम' से जबरदस्त सफलता मिली थी. इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात पॉपुलर बना दिया था और इन सबका श्रेय सीधे तौर पर सलमान खान और संजय दत्त को जाता है, क्योंकि जॉन से पहले इस फिल्म का ऑफर सबसे पहले सलमान और संजय दत्त के पास गया था.

01 नई दिल्ली. जॉन अब्राहम (John Abraham) पिछले 20 सालों से फिल्मों में सक्रिय हैं और लगातार दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं. उन्होंने साल 2003 में आई फिल्म 'जिस्म' से बॉलीवुड में कदम रखा था और उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, लेकिन पहली फिल्म के बाद ही ऐसा लगने लगे था कि जॉन का करियर शुरू होते ही खत्म होने वाला है.

02 दरअसल, 'जिस्म' के बाद जॉन ने 'साया', 'ऐतबार', 'पाप' और 'लकीर' जैसी फिल्मों में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप और डिजास्टर होती चली गईं, ऐसे में जॉन ने जो पॉपुलैरिटी अपनी पहली फिल्म से हासिल की थी, वो उनके हाथ से निकलने लगी थी, तभी एक ऐसा कमाल हुआ कि जॉन रातोंरात एक सुपरस्टार बनकर उभरे.

03 बात है साल 2004 की जब फिल्म 'धूम' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, इसी फिल्म ने जॉन की किस्मत चमका दी और वह रातोंरात बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे. एक धमाकेदार फिल्म थी, जिसमें जॉन निगेटिव रोल में थे, और फिल्म के हीरो थे अभिषेक बच्चन, लेकिन इस फिल्म से सबसे ज्यादा जिसकी किस्मत चमकी वो थे जॉन.

04 मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में जॉन मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. इस फिल्म में जॉन के किरदार के लिए सबसे पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी वजह से इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था. उसके बाद इस फिल्म के लिए मेकर्स संजय दत्त को साइन किया था, लेकिन यहां संजय भी किसी वजह से इस फिल्म छोड़ दिया, तब जाकर यह फिल्म जॉन अब्राहम की झोली जा गिरी और उनकी किस्मत चमक उठी.