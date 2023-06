Home / Photo Gallery / entertainment / not only salman khan even shahrukh fees shockingly were nothing in front of dilip kumar th ...

सलमान तो छोड़िए जनाब, शाहरुख खान की भी फीस कुछ नहीं थी इस एक्टर के आगे, प्रोड्यूसर के छूट जाते थे पसीने

Who Was The Highest Paid Actor Of Bollywood: जब भी आपके मन में यह सवाल उठता है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाला अभिनेता कौन है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तीन नाम चलते होंगे... या तो शाहरुख खान (Shahrukh Khan), या फिर सलमान खान (Salman Khan) या तो आमिर खान (Aamir Khan), लेकिन आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जान आप हैरान हो जाएंगे.

01 नई दिल्ली. आज के समय में बॉलीवुड में सलमान खान (Salman Khan), शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) जैसी 3 सुपरस्टार राज कर रहे हैं. वहीं, एक फिल्म के लिए इन तीनों खानों की फीस काफी ज्यादा है, लेकिन आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि बॉलीवुड में ऐसा सुपरस्टार ऐसा भी था, जिसके आगे सलमान-शाहरुख-आमिर की फीस कुछ भी नहीं थी.

02 अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन एक्टर था, जिसकी फीस के आगे बॉलीवुड के तीनों खान की फीस कुछ भी नहीं थी. तो चलिए, आज हम आपको उस एक्टर के बारे में बताते हैं. ये कोई और नहीं, बल्कि ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार (Dilip Kumar) थे, जो अब हमारे बीच नहीं हैं.

03 दिलीप साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है. 5 दशकों तक बॉलीवुड में एक्टिव रहने वाले दिलीप साहब के अभिनय के लोग दीवाने थे. यही नहीं, वो जिस भी किरदार में नजर आते थे, उसमें वह जान फूंक देते थे. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया.

04 अपने शानदार अभिनय से दिलीप साहब ने दुनियाभर में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई थी और आज भी उनके चाहने वालों को कमी नहीं है. बता दें, दिलीप कुमार ने साल 1944 में आई फिल्म 'ज्वार भाटा' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते वह पर्दे पर छा गए थे और महज कुछ ही सालों में वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए थे.