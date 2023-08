Home / Photo Gallery / entertainment / not only salman shahrukh aamir khan and sunny deol in success count actor all time surpris ...

सनी देओल-शाहरुख खान ही नहीं, सलमान-आमिर सहित सारे सुपरस्टार... इस मामले में अक्षय कुमार के आगे हैं फेल

Akshay Kumar Is The King Of Box Office: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार पिछले 32 सालों से फिल्मों में सक्रिय हैं. उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म 'सौगंध' से बॉलीवुड में कदम रखा था और तब से लेकर अब तक वह लगातार अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतते आ रहे हैं. आज हम अक्षय से जुड़ी एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जान आप हैरान रह जाएंगे.

01 नई दिल्ली. सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की दुनियाभर में गजब की फैन फॉलोइंग हैं. वह बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं और आज कल वह अपनी फिल्म 'ओएमजी 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं. आपको बता दें, अक्षय कुमार पिछले 32 सालों से लगातार बॉलीवुड फिल्मों में काम करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म 'सौगंध' के जरिए ही फिल्मों में कदम रखा था. वह अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे, और लोग उनके अभिनय के दीवाने हो गए थे.

02 अक्षय कुमार ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. वह बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर हैं, जो एक मामले में बॉलीवुड के सारे स्टार-सुपरस्टार से आगे हैं. दरअसल, बॉक्स ऑफिस इंडिया के ' सक्सेस काउंट एक्टर ऑल टाइम (Success Count Actor All Time)' लिस्ट में नंबर वन पर बने हुए हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वह एक ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने अब तक बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं.

03 इस लिस्ट में अक्षय कुमार 2 ब्लॉकबस्टर, 13 सुपरहिट, 17 हिट, 6 सेमी हिट और 15 अवरेज फिल्मों के साथ 53 अंकों के साथ नंबर वन पर काबिज हैं. वहीं, बात करें अजय दवेगन की तो वह 38 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, शाहरुख खान 36 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, सलमान खान 34 अंकों के साथ चौथे स्थान पर, सुनील शेट्टी 24 अंकों के साथ पांचवें नंबर पर, 22 अंकों के साथ अमिताभ बच्चन छठे नंबर पर, 22 अंकों के साथ संजय दत्त सातवें नंबर पर बने हुए हैं.

04 वहीं, 20 अंकों के साथ जैकी श्रॉफ आठवें नंबर पर, 19 अंकों के साथ अनिल कपूर नौवें नंबर पर, 18 अंकों के साथ आमिर खान दसवें नंबर पर हैं, जबकि सनी देओल की बात करें वह 12 अंकों के साथ 19वें नंबर पर हैं. बता दें, अक्षय कुमार ने अब तक सलमान, शाहरुख, आमिर और सनी देओल से अधिक फिल्में की हैं, जिससे उनका बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस बैलेंस रहता है.