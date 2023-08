Home / Photo Gallery / entertainment / not priyanka chopra deepika samantha 1950s actress nadira was first rolls royce car owners ...

This Actress first rolls royce car owners in india: सेलिब्रिटी के न सिर्फ अभिनय बल्कि उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल पर भी लोग गौर फरमाते हैं, फिर चाहे उनका करोड़ों का बंगला हो या फिर महंगी- महंगी कारों का कलेक्शन. आपने कई सेलेब्स के कार कलेक्शन की खबरें पढ़ी होंगी लेकिन देश में इस वर्त रोल्स रॉयस कार रखने वाली सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं और वो प्रियंका चोपड़ा हैं. हालांकि, देसी गर्ल इस महंगी कार को लेने वाली पहली हीरोइन नहीं हैं बल्कि गुजरे जमाने की एक एक्ट्रेस ने भी इसका शौक किया था. वो 1950 और 1960 के दशक में काम करती थीं और आज हम आपको उसी हीरोइन के बारे में बताएंगे.

01 दरअसल, यहां हम गुजरे जमाने की स्टार नादिरा के बारे में बात कर रहे हैं जो कई लोग हिंदी फिल्म उद्योग की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थीं. नादिरा, जिनका असली नाम ईजेकील था और उनका जन्म बगदादी यहूदी परिवार में हुआ था.

02 नादिरा ने साल 1950 और 1960 के दशक की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, जिनमें आन, श्री 420, पाकीजा, अमर अकबर एंथोनी और जूली शामिल हैं. नादिरा को जूली में उनके किरदार के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नादिरा अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वह बॉलीवुड में शानदार रोल्स-रॉयस कार रखने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस थीं.

03 कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, नादिरा की पहली सैलरी सिर्फ 1200 रुपए थी और समय के साथ उनकी सैलरी बढ़कर 2500 रुपए हो गई. अपने शानदार अभिनय के दम पर नादिरा कुछ सालों बाद अच्छी खासी कमाई करने लगीं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नादिरा को फिल्मों के लिए 3600 रुपए तक मिलते थे जो उस समय बहुत अच्छी रकम थी.

04 नादिरा ने 1943 में 10 साल की उम्र में मौज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. नादिरा फिल्म आन (1952) में काम करने के बाद लोकप्रिय हो गईं. आन में उन्होंने एक राजपूत राजकुमारी की भूमिका निभाई और उनके किरदार ने सभी का ध्यान खींचा. 1955 में, उन्होंने श्री 420 में एक अमीर सोशलाइट का किरदार निभाया.