अजय जडेजा या विनोद कांबली नहीं, बॉलीवुड हीरो बनने वाले ये थे पहले इंडियन क्रिकेटर, परवीन बाबी के साथ आए थे नजर

The First Cricketer To Become A Bollywood Hero: वैसे तो क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच का रिश्ता बहुत पुराना है. क्रिकेट के प्रति बॉलीवुड सितारों का प्रेम और बॉलीवुड के प्रति इंडियन क्रिकेटर्स का प्रेम किसी से छुपा नहीं है. आपने कई इंडियन क्रिकेटर्स को फिल्मों में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पहला इंडियन क्रिकेटर कौन था, जो बॉलीवुड फिल्मों में हीरो के रूप में बड़े पर्दे पर नजर आया था?

01 नई दिल्ली. इंडियन क्रिकेट टीम के ऐसे कई क्रिकेटर्स रह चुके हैं, जिन्होंने क्रिकेट के बाद एक्टिंग में भी अपने हाथ आजमाए, लेकिन अफसोस कि क्रिकेट के मैदानों वाली फीलिंग वो दर्शकों को बड़े पर्दे पर देने में सफल नहीं हो पाए, अब चाहे बात अजय जडेजा की कर लें, या फिर विनोद कांबली की. इनके अलावा भी सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अनिल कुंबले और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों सहित कई प्रमुख क्रिकेटरों ने फिल्मों में अभिनय किया है.

02 कुछ ने छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि अजय जड़ेजा और संदीप पाटिल जैसे अन्य लोगों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं. सलिल अंकोला ने बॉलीवुड स्टार बनने के लिए पूरी तरह से क्रिकेट छोड़ दिया था. सदगोपन रमेश ने साउथ में भी कुछ ऐसा ही किया था, जबकि पहले प्रसिद्ध बॉलीवुड-क्रिकेट प्रेम संबंध का श्रेय शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी को दिया जा सकता है.

03 मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड हीरो बनने वाले पहले क्रिकेटर स्टार ऑलराउंडर दिवंगत सलीम दुरानी थे. अफगानिस्तान में जन्मे क्रिकेटर को मैदान पर बड़े हिट्स के लिए जाना जाता था और फिर उन्होंने बॉलीवुड में हिट होने का प्रयास करने का फैसला किया. दुरानी 1973 की फिल्म 'चरित्र' में ग्लैमरस दिवंगत अभिनेत्री परवीन बाबी के साथ हीरो वाली लीड रोल निभाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे.

04 बता दें, दुरानी का फिल्मी डेब्यू तो वैसे 1969 में आई फिल्म 'एक मासूम' से हुआ था, जिसमें अभिनेत्री तनुजा ने अभिनय किया था, लेकिन लीड रोल में वह फिल्म 'चरित्र' में ही नजर आए. दुरानी तो वैसे बॉलीवुड के मुख्य अभिनेता बन गए थे, लेकिन फिल्म हिट होने में असफल रही. उनके बाद सुनील गावस्कर जैसे लोग आए जिन्होंने मराठी फिल्म 'सावली प्रेमाची' में मुख्य भूमिका निभाई और फिर नसीरुद्दीन शाह-स्टारर 'मालामाल' में एक कैमियो में दिखाई दिए.