3 मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक दूसरे की रहीं हमशक्ल, तीनों को नहीं मिल पाया जिंदगीभर प्यार

3 Famous Actresses Were Lookalikes Of Each Other: परवीन बाबी बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक थीं. 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में वह अपने शानदार अभिनय से दुनियाभर में अपनी जबरदस्त पहचान बना चुकी थीं. इतना ही नहीं. आज भले ही वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं. आज हम उन्हीं से जुड़ी एक रोचक बात बताने जा रहे हैं, जिसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे.

01 नई दिल्ली. दिवंगत अभिनेत्री परवीन बाबी (Parveen Babi) अपने दौर की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं. लोग उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे. 70-80 के दशक में उनका नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हुआ करता था. यहां तक की वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं. वह अपने फैशन सेंस से दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखती थीं. परवीन के फैन्स को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने महज 50 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.

02 आज हम आपको परवीन बाबी से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, जिसे जान आपको काफी हैरानी होगी. दरअसल, परवीन बाबी की तरह दिखने वाली दो और एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम जीनत अमान (Zeenat Aman) और दीपशिखा नागपाल (Deepshikha Nagpal). बता दें, 70-80 के दशक में लोग हमेशा परवीन और जीनत को लेकर धोखा खा जाया करते थे, क्योंकि उस दौर में इन दोनों की फिल्मों में एक्टिव थीं और दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफी मिलते थे.

03 एक दूसरे की हमशक्ल जैसी दिखने के कारण इन दोनों को सिस्टर्स तक कहा जाता था. कुछ वक्त पहले ही जीनत ने परवीन बाबी की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की थी. इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी बताया था कि कैसे फैंस उनके और परवीन के बीच फर्क नहीं कर पाते थे और उन्हें परवीन या परवीन को जीनत समझ लेते थे.

04 वहीं, जीनत के अलावा एक्ट्रेस दीपशिखा को भी हमेशा से परवीन बाबी के हमशक्ल के रूप में देखा गया. हालांकि दीपशिखा जीनत और परवीन के बहुत बाद फिल्मों में कदम रखा था, क्योंकि दीपशिखा दोनों से उम्र में काफी छोटी हैं. इसलिए उनका डेब्यू भई काफी लेट से ही फिल्मों में हुआ, लेकिन जब पर्दे पर लोगों ने दीपशिखा को देखा तो उन सबको परवीन बाबी की याद आ गई.