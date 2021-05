शाहरुख खान से लेकर अभिषेक बच्चन तक की लव स्टोरी, फिल्मी कहानी से कम रोमांटिक नहीं है शाहरुख खान-गौरी, (Shah Rukh Khan- Gauri) अक्षय कुमार-ट्विंकल खन्ना (Akshay Kumar- Twinkle Khanna) और सैफ अली खान -करीना कपूर (Saif Ali Khan- Kareena-Kapoor) जैसे कपल की प्रेम कहानी किसी फिल्म की रोमांटिक कहानी से कम नहीं है. News18 Hindi | May 28, 2021, 6:29 AM IST

1 / 7 फिल्म स्टार्स सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेहद रोमांटिक हैं. बॉलीवुड स्टार्स की लव लाइफ के किस्से अक्सर लोग पढ़ते-सुनते रहते हैं. अपनी पर्सनल लाइफ में किसी हीरो से कम नहीं है. आइए जानते हैं कि किस तरह से अपनी लव लेडी को प्रपोज किया. (फोटो साभार:/Instagram)

फिल्मी पर्दे पर रोमांस के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने गौरी (Gauri) को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था. शाहरुख ने मुंबई के नीले समंदर के सामने गौरी को प्रपोज किया था. बता दें कि दोनों अच्छे दोस्त थे और लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद शादी का फैसला लिया था. (फोटो साभार:gaurikhan/Instagram)

3 / 7 मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर अभिषेक बच्चन का दिल फिल्म ‘गुरु’ में काम करने के दौरान आया था. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो न्यूयॉर्क में फिल्म के प्रीमियर के मौके पर उन्होंने ऐश्वर्या को प्रपोज करने का फैसला लिया. होटल की बालकनी में ऐश्वर्या को जिस रिंग से प्रपोज किया वह फिल्म ‘गुरु’ में इस्तेमाल की गई एक नकली रिंग थी. (फोटो साभार: aishwaryaraibachchan_arb/Instagram)

4 / 7 सैफ अली खान ने एक दो बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार करीना कपूर को प्रपोज किया था. दो बार के बाद तीसरी बार सैफ ने प्रपोज के लिए ऐसी जगह को चुना जहां करीना मना नहीं कर पाईं. ये जगह थी पेरिस. कहते हैं कि मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला टैगोर को भी यहीं प्रपोज किया था. (फोटो साभार: actorsaifalikhan/Instagram)

5 / 7 बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोनस की लव स्टोरी आज भी जारी है. आए दिन सुर्खियों में रहने वाले निक ने सबसे अनोखे तरीके से प्रियंका के बर्थ डे पर प्रपोज किया था. मीडिया की खबरों के मुताबिक प्रियंका के लिए रिंग लेने गए निक ने लंदन के टिफनी स्टोर को ही बंद करवा दिया था. (फोटो साभार: nickjonas/Instagram)

6 / 7 सुपर स्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी भी बिल्कुल फिल्मी है. खबरों के मुताबिक अक्षय कुमार ने फिल्म ‘मेला’ के समय में प्रपोज किया तो ट्विंकल ने पीछा छुड़ाने की गरज से कह दिया कि अगर उनकी फिल्म फ्लॉप होगी तो हां कर देंगी. ट्विंकल अपनी फिल्म के हिट होने को लेकर आश्वस्त थीं, लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई और अक्षय की लव स्टोरी हिट हो गई. (फोटो साभार:twinklerkhanna/Instagram)

7 / 7 मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्रिकेटर विराट कोहली ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को 2015 में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद प्रपोज किया था. (फोटो साभार: virat.kohli/Instagram)

First published: May 28, 2021, 6:12 AM IST