PICS: रिया चक्रवर्ती की टी-शर्ट कुछ कहती है... सुशांत सिंह राजपूत भी ऐसे ही देते थे स्ट्रॉन्ग मैसेज

हालांकि तब रिया को पता नहीं था कि आने वाले दिन इतने भयावह होंगे. इसी तरह के स्लोगन वाले टी-शर्ट पहन रिया जब सुशांत के आत्महत्या के बाद पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची थीं तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. ब्लैक कलर के टी-शर्ट पर बेहद स्ट्रॉन्ग स्लोगन लिखा था- ‘Roses are red, violets are blue, let’s Smash the patriarchy, me and you ‘. इस स्लोगन ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी. (फोटो साभार: news 18)