Sayani Gupta Birthday Spl: ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ एक्ट्रेस सयानी गुप्ता जब सिर मुड़वाए आईं थीं नजर

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) का जन्म 9 अक्टूबर 1985 में कोलकाता में हुआ था. सयानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया (Film and Television Institute Of India) से ग्रेजुएट हैं. अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई फिल्म ‘फोर मोर शाट्स प्लीज’ (Four More Shots Please) में शानदार एक्टिंग की वजह से एक्ट्रेस को पहचान मिली. इस वेब सीरीज में सयानी ने दामिनी रिजवी रॉय का रोल प्ले किया है. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)