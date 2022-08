फीस की असामनता पर बोलीं विद्या बालन- मुझे भी जानना है कि महिलाओं को कम पैसा कम क्यों मिलता है?

विद्या बालन (Vidya Balan) ने सुजॉय घोष की ‘कहानी’ हो या ‘डर्टी पिक्चर’, ‘शकुंतला देवी’, ‘जलसा’ या फिर ‘शेरनी’ हर फिल्म में दर्शकों को अदाकारी का एक अलग ही रंग दिखाया है. विद्या बालन ने ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सेशन में खुलकर बात की. विद्या ने ‘Women, Work and Women At Work’ टॉपिक पर बात की. यूजर्स के पूछे गए सवालों के दमदार जवाब दिए. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)