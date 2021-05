PHOTOS: बर्थडे पर देखिए शोभिता धुलिपाला की खूबसूरती को कैद करने वाली शानदार तस्वीरें B'day Special: मॉडल और एक्ट्रेस सोभिता धुलिपाला (Sobhita Dhulipala) का आज बर्थडे है. उनका जन्म 31 मई 1992 को आंध्र प्रदेश के तेनाली में हुआ था. अब वे मॉडलिंग की दुनिया की बड़ी शख्सियत बन चुकी हैं. उनके बर्थडे पर एक्ट्रेस के बारे में कुछ खास बातें. News18 Hindi | May 31, 2021, 6:09 AM IST

2 / 8 फेमिना मिस इंडिया 2013 में दूसरे स्थान पर रहीं सोभिता ने मिस अर्थ 2013 में देश को रिप्रजेंट किया. 2013 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया. जहां उन्हें मिस स्टाइलिश हेयर, मिस टैलेंट और मिस फैशन आइकन के अवॉर्ड मिले. धुलिपाला का जन्म आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था. (Photo Credit @sobhitad/Instagram)

3 / 8 वे विशाखापत्तनम में पली-बढ़ी और बाद में फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गईं. मुंबई के एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. एक्ट्रेस भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं. (Photo Credit @sobhitad/Instagram)

4 / 8 सोभिता धुलिपाला कैजुअली पोज देकर भी उसे गॉर्जियएस बना देती हैं. इस ड्रेस में उनका पोज कुछ ऐसा ही है. (Photo Credit @sobhitad/Instagram)

5 / 8 शोभिता ने एक आकर्षक समर आउटफिट पहना है और उनके आस-पास का नजारा उतना ही प्यारा लग रहा है. (Photo Credit @sobhitad/Instagram)

6 / 8 शोभिता के पोज बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल हैं. यहां उनका एक्सप्रेशन बेहद खूबसूरत है. (Photo Credit @sobhitad/Instagram)

7 / 8 धुलिपाला ने शानदार ब्लैक आउटफिट पहना है और यह लुक ही सब कुछ है. इस ड्रेस में उनका लुक क्लासी और ग्लैमर दोनों है. (Photo Credit @sobhitad/Instagram)

8 / 8 सोभिता नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘बार्ड ऑफ ब्लड’ में लीड रोल में दिखाई दी थीं. उनके रोल को फैंस ने पसंद किया था. वे फिल्म ‘मेजर’ में भी दिखाई देंगी. वे मणिरत्नम की ‘पोन्नियिन सेलवन’ भी कर रही हैं. (Photo Credit @sobhitad/Instagram)

