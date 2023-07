Home / Photo Gallery / entertainment / priyanka chopra kareena kapoor rani mukerji aishwarya rai 8 bollywood actresses who were o ...

पहले दोस्ती, फिर तकरार, अब जमकर एक- दूसरे की तारीफ करती हैं 8 एक्ट्रेसेज, करण जौहर भी रह गए हैरान

Bollywood Actresses Who Were Once Rivals Now Share Friendly Bond- बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के बीच मनमुटाव और कैट फाइट की खबरें तो अक्सर ही आती रहती हैं. 80 और 90 के दशक में तो हाल कुछ ऐसा था कि फिल्ममेकर्स एक साथ फिल्म में दो लीड एक्ट्रेसेज को कास्ट करने से बचते थे. अगर कभी किसी फिल्म में दो लीड एक्ट्रेसेज एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आती थीं, तो दोनों के बीच किसी न किसी वजह से खींचा-तानी होना तो तय माना जाता था.

01 फिर चाहे बात फिल्म ‘अजनबी’ के सेट पर करीना कपूर-बिपाशा बसु के बीच हुए घमासान युद्ध की हो, या फिर ‘अंदाज अपना अपना’ के सेट पर करिश्मा कपूर-रवीना टंडन की कैट फाइट की. लेकिन आज आपको उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मन-मुटाव होने के बावजूद एक-दूसरे की तारीफ करने से परहेज नहीं किया.

02 इस लिस्ट की शुरुआत बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा से करते हैं. करीना-प्रियंका के आपसी रिश्ते तो जगजाहिर थे. इन दोनों ही एक्ट्रेसेज ने एक-दूसरे पर निशाना साधने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि सालों बाद जब दोनों ‘कॉफी विद करण’ में साथ नजर आईं, तो जमकर एक-दूसरे की तारीफों के पुल बांधे.

03 दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का रिलेशनशिप बी-टाउन में काफी सालों तक चर्चा का विषय बना हुआ था. फिर जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की डेटिंग की खबरों ने जोर पकड़ा, तो कहा जाने लगा कि आलिया- दीपिका के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. लेकिन इन खबरों को महज अफवाह बताते हुए जब दोनों ने साथ में ‘कॉफी विद करण’ पर शिरकत की, तो दोनों के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिली.

04 रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय की दोस्ती में आई दरार के बारे में तो सब जानते हैं. कभी एक-दूजे पर जान छिड़कने वाली ये एक्ट्रेसेज एक फिल्म के चलते कट्टर दुश्मन बन गई थीं. ये दोनों अक्सर हर पब्लिक इवेंट में एक-दूसरे को इग्नोर करते दिखती थीं. लेकिन एक पुराने इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या राय को अपनी फेवरेट एक्ट्रेस बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी.