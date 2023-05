Home / Photo Gallery / entertainment / priyanka chopra to kareena kapoor bollywood real siblings and cousins who never shared scr ...

मलाइका-अमृता से करीना-करिश्मा तक, बॉलीवुड के इन 8 भाई बहनों ने कभी नहीं किया साथ काम, अजीबोगरीब है वजह

Bollywood Siblings Who Never Worked Together- बॉलीवुड सितारे पर्दे पर हर तरह के रोल करते नजर आते हैं. कभी ये एक्टर्स एक- दूसरे के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस करते नजर आते हैं. तो कभी एक- दूसरे के भाई- बहन का किरदार अदा करते नजर आते हैं. लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में कई ऐसे भाई- बहनों की जोड़ी भी है जिन्होंने आजतक बड़े पर्दे पर एक साथ काम नहीं किया है.

01 आज आपको बॉलीवुड के 4 ऐसे भाई- बहन की जोड़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के बावजूद कभी एक- दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया है. इन भाई- बहन की जोड़ियों को एक -साथ पर्दे पर देखने के लिए ऑडियंस हमेशा ही उत्सुक रहती है.

02 इस लिस्ट में पहला नाम कपूर खानदान की बेटियों का है. बॉलीवुड की ‘बेबो’ और ‘लोलो’ यानी कि करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया है. जहां करिश्मा कपूर 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेज में शुमार थीं, तो वहीं करीना आज भी बॉलीवुड पर राज कर रही हैं. ऑडियंस सालों से इन दोनों बहनों को एक-साथ पर्दे पर देखने का इंतजार कर रही है. करीना और करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह दोनों हमेशा से साथ में काम करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली. अगर उन्हें भविष्य में कभी कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती हैं तो वह दोनों जरूर साथ काम करेंगे. (फाइल फोटो)

03 मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा भी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. ये दोनों अक्सर एक- दूसरे के साथ समय बिताते नजर आती हैं. हालांकि, अमृता अरोड़ा को फिल्मों में बहन मलाइका अरोड़ा जैसी सफलता नहीं मिली. फिल्मों में कामयाब न होने के बाद एक्ट्रेस ने शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली. ये दोनों भी आजतक किसी फिल्म या प्रोजेक्ट में साथ नजर नहीं आई हैं. (फाइल फोटो)

04 ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा कजिन बहनें हैं, लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग सगी बहनों से कम नहीं है. परिणीति चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वह प्रियंका से काफी क्लोज हैं. जहां प्रियंका चोपड़ा ने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना परचम लहरा दिया है. तो वहीं परिणीति चोपड़ा आज भी बॉलीवुड में अपनी जमीन तराशने में जुटी हुई हैं. परिणीति ने कभी भी अपनी बहन के नेम और फेम का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही दोनों ने आजतक कभी साथ काम किया है. (फाइल फोटो)