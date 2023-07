Home / Photo Gallery / entertainment / qayamat se qayamat tak to maine pyar kiya these 5 tremendous films created history shockin ...

1988 से 1989 तक... इन 5 फिल्मों ने रच डाला था इतिहास, एक झटके में बॉलीवुड को मिले 2 सुपरस्टार

5 Best Movies From 1988 to 1989: 80 के दशक में सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थीं, लेकिन 1988 से 1989 के बीच कुछ ऐसी फिल्में आई थीं, जिसने बॉलीवुड के 2 सुरस्टार दिया था और दोनों की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ छा गई थीं. आज हम उन 5 फिल्मों की बात करेंगे, जिन्हें आज भी खूब पसंद किया जाता है.

01 नई दिल्ली. 1988 में आमिर खान (Aamir Khan) और 1989 में सलमान खान (Salman Khan) ने फिल्मों में कदम रखा था और तब से लेकर अब तक दोनों ही बॉक्स ऑपिस पर राज कर रहे हैं. ये दोनों ही सुपरस्टार बॉलीवुड के लिए काफी अच्छे साबित हुए. आज हम 1988 से 1989 के बीच की उन 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें आज भी खूब चाव से लोग देखना पसंद करते हैं.

02 तेजाब (Tezaab): 1988 में आई एक्शन रोमांस फिल्म 'तेजाब' उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई थी. इस फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थें. इस फिल्म ने माधुरी दीक्षित को पहला बड़ा मौका दिया था, जिससे वह रातोंरात स्टार बन गई थीं. मिस्टर इंडिया (1987) के बाद, अनिल कपूर की ये दूसरी सबसे बड़ी सफल फिल्म थी. फिल्म का निर्माण और निर्देशन एन. चंद्रा ने किया था और संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का था.

03 कयामत से कयामत तक (Qayamat Se Qayamat Tak): 1988 की यह रोमांटिक फिल्म, उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जो मंसूर खान द्वारा निर्देशित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित और निर्मित थी. इस फिल्म में जूही चावला के साथ आमिर खान नजर आए थे. यह आमिर खान की पहली फिल्म थी, जिसके बाद वह बॉलीवुड के सुपरस्टार के रूप में सामने आए. इस फिल्म को आज भी काफी पसंद किया जाता है.

04 शहंशाह (Shahenshah): 1988 की एक्शन फिल्म 'शहंशाह' उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म का निर्माण और निर्देशन टीनू आनंद ने किया था. फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने लिखी थी और पटकथा अनुभवी पटकथा लेखक इंदर राज आनंद ने लिखी थी, जिनकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी. इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.

05 मैंने प्यार किया (Maine Pyar Kiya): 1989 की रोमांटिक फिल्म 'मैंने प्यार किया' उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है, जिन्होंने एसएम अहाले के साथ फिल्म का सह-लेखन किया था. राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित, फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री लीड रोल में नजर आए थे और ये दोनों की पहली फिल्म थी. इस फिल्म के बाद बॉलीवुड को सलमान खान के रूप में एक और नया सुपरस्टार मिला था. इस फिल्म के सारे गाने भी सुपरहिट हुए थे और आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं.