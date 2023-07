Home / Photo Gallery / entertainment / raj kapoor removed mattress from bed in a foreign hotel laid it on ground and fell asleep ...

अपनी आदत से मजबूर थे राज कपूर, विदेशी होटल में कर बैठे ऐसा काम, भरना पड़ा था जुर्माना

When Raj Kapoor Slept on Floor In London Hotel: राज कपूर अपने समय के सबसे सफल एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिनके साथ काम करने को पूरी इंडस्ट्री बेताब रहती थी. वैसे तो राज कपूर का जन्म से ही फिल्मों से नाता था. पृथ्वीराज कपूर के घर जन्म होने के बाद भी उनकी परवरिश बेहद सख्त माहौल में हुई थी. पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें कभी इतनी सुविधाएं नहीं दीं, जिनके बिना वह रह ना पाएं. यही वजह थी कि राज कपूर भी हमेशा जमीन से जुड़े रहे.

01 मुंबईः हिंदी सिनेमा के 'शो मैन' राज कपूर सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी बेहद फेमस थे. एक समय था जब राज कपूर इंडस्ट्री के सबसे फेमस सेलिब्रिटी थे. एशिया के अलावा यूरोप और रूस में भी उनके लाखों फैंस थे. ऐसे में राज कपूर अक्सर विदेशों में भी शोज के लिए आते-जाते रहते थे. अक्सर कहा जाता था कि राज कपूर पर अंग्रेजियत का काफी प्रभाव है, लेकिन सच तो ये भी है कि उनकी परवरिश एक बेहद सख्त माहौल में हुई थी. उनके अंदर ऐसी कई बातें थीं, जो उन्हें देसी बनाती थीं. वह अपनी इन बातों के आगे कभी ये नहीं सोचते थे कि चार लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे. इन्हीं में से अपनी एक आदत के चलते तो उन्हें विदेश में जुर्माना तक भरना पड़ गया था.

02 एक धनी और बड़े घर से होने के बाद भी राज कपूर को लेकर एक बात सबको चौंकाती थी. वो बात ये थी कि वे कभी बेड पर नहीं बल्कि जमीन पर सोते थे और उनकी इस आदत से उनका परिवार ही नहीं पूरी इंडस्ट्री वाकिफ थी. राज कपूर कहीं भी हों, वह जमीन पर ही सोते थे.

03 अगर कहीं बेड होता था वह अपना गद्दा नीचे बिछाते थे और आराम से सो जाते थे. जहां कुछ लोगों को उनकी ये आदत अजीब लगती तो कई समझ गए कि ये उनके कंफर्ट का मामला है. अपनी इसी आदत के चलते उन्हें विदेश में परेशानी भी झेलनी पड़ी. जिसका खुलासा राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने किया था.

04 एक बार मीडिया से बात करते हुए रितु नंदा ने बताया था कि उनके पिता राज कपूर घर में ही नहीं भले ही किसी आलीशान होटल में क्यों ना हों, वह अपना गद्दा पलंग से नीचे खींचते थे और इसे जमीन पर बिछा लेते थे. ऐसे ही उन्होंने विदेश में भी एक होटल में किया.

05 लेकिन, होटल के तो अपने नियम कायदे होते हैं. जैसे ही स्टाफ की नजरों में राज कपूर की हरकत आई, राज कपूर की इस हरकत से होटल मैनेजमेंट काफी नाराज हो गया, जिसके बाद दिवंगत अभिनेता को जुर्माना भरना पड़ गया. मामला लंदन के एक होटल का है, जहां राज कपूर कुछ काम से ठहरे थे.

06 मामला लंदन के आलीशान और फेमस हिल्टन होटल का था. जहां राज कपूर पांच दिनों के लिए रुके थे. रात में अपनी आदत के अनुसार राज कपूर ने गद्दा नीचे बिछाया और उस पर सो गए. होटल स्टाफ ने राज कपूर के कमरे में नीचे बिछा गद्दा देखा और मैनेजमेंट में इसकी शिकायत कर दी.

07 जिसके बाद मैनेजर ने आकर राज कपूर से बात की और कहा कि वह आगे से गद्दा बेड से नीचे ना उतारें. लेकिन, राज कपूर भी कहां मानने वाले थे. उन्होंने दूसरे दिनभी यही किया. गद्दा नीचे उतारा और इस पर आराम से सोए. इससे होटल मैनेजमेंट नाराज हो गया और राज कपूर से पर होटल के नियमों को तोड़ने के जुर्म में जुर्माना लगा दिया.