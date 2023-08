Home / Photo Gallery / entertainment / rajesh khanna not shammi kapoor was first choice for 1969 blockbuster aradhana but actor 1 ...

1 गलती शम्मी कपूर पर पड़ी भारी, फिर बॉलीवुड को मिला नया सुपरस्टार, कल्ट क्लासिक साबित हुई मूवी

Rajesh Khanna Was Not First Choice For Aradhana: राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए आज भी याद किया जाता है. उन्होंने सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक तरफा राज किया था, लेकिन सुपरस्टार का दर्जा पाने के लिए राजेश खन्ना ने कई सालों तक इंतजार किया. फिर उन्हें वो फिल्म मिली, जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर एक इतिहास रचा बल्कि मूवी कल्ट क्लासिक भी साबित हुई.

01 राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) ने करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका जादू नहीं चल पाया. इसके बाद उन्हें वो फिल्म मिली, जिसके लिए मेकर्स की पहली पसंद शम्मी कपूर थे. उस मूवी का नाम है 'आराधना'. ये वही फिल्म है, जिसने राजेश खन्ना को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था. उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह मेकर्स की पहली पसंद बन गए थे. 'आराधना' के बाद राजेश खन्ना की एक साल में 7 फिल्में रिलीज हुई थीं और सातों हिट साबित हुई थीं. (फोटो साभार: IMDB)

02 राजेश खन्ना की फिल्म 'आराधना' साल 1969 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ नजर आई थी. फिल्म की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि थिएटर्स कई दिनों तक हाउसफुल रहे. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के लिए राजेश खन्ना फर्स्ट चॉइस नहीं थे. (फोटो साभार: IMDB)

03 रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'आराधना' मूल रूप से शम्मी कपूर के लिए लिखी गई थी. डायरेक्टर शक्ति सामंत ने शम्मी को कास्ट करने का मन बना लिया था, लेकिन उस वक्त एक ऐसा हादसा हुआ जिससे शम्मी कपूर बुरी तरह टूट गए थे. उनकी पत्नी गीता बाली का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गहरा सदमा लग गया था और वह इस घटना से उबर नहीं पा रहे थे. (फोटो साभार: IMDB)

04 इसके बाद शम्मी कपूर के साथ शक्ति सामंत का ये प्रोजेक्ट अधर में लटक गया, लेकिन इसके बाद एक और पेंच फंसा जिसकी वजह से शक्ति सामंत ने इस फिल्म के आइडिया को रद्द करने का मन लिया था. दरअसल, हुआ ये था कि फिल्म की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी. उसी समय सचिन ने शशि कपूर के लिए 'एक श्रीमान एक श्रीमति' भी लिखी थी. अब पेंच ये फंस गया कि दोनों फिल्मों का क्लाईमैक्स बिल्कुल एक जैसा था. बताया जाता है कि जब इसकी जानकारी शक्ति सामंत को हुई तो उन्होंने अपनी फिल्म को रद्द करने का फैसला कर लिया था. (फोटो साभार: IMDB)