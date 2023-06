Home / Photo Gallery / entertainment / ranbir kapoor priyanka chopra barfi to salman khan prem ratan dhan payo 8 popular bollywoo ...

हॉलीवुड या साउथ नहीं... कोरियन फिल्मों की रीमेक हैं ये 8 पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज, बॉक्स ऑफिस पर मचा चुकी हैं गदर

Bollywood Movies That Were Remake Of Korean Films: बॉलीवुड में सिर्फ साउथ इंडियन या हॉलीवुड फिल्मों के ही रीमेक नहीं बने हैं, कई कोरियन फिल्में भी हैं, जिसे बॉलीवुड दर्शकों के बीच परोस चुकी है. क्या आप कोरियन फिल्मों की रीमेक बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जानते हैं. चलिए आपको कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताते हैं, जो कोरियन फिल्मों की रीमेक हैं.

01 मुंबईः शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) स्टारर 'जर्सी', कमल हासन स्टारर 'चाची 420' से लेकर सलमान खान की 'वॉन्टेड', आमिर खान (Aamir Khan) की 'गजनी' जैसी कई बॉलीवुड फिल्में हैं, जो या तो साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक हैं या फिर हॉलीवुड फिल्मों की. इनमें से कई फिल्मों ने जहां बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की तो वहीं कुछ को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. लेकिन, आज हम आपको कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ना तो दक्षिण भारतीय फिल्मों और ना ही हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है, बल्कि ये कोरियन फिल्मों की रीमेक हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद भी किया.

02 एक विलेनः 2014 में श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख स्टारर 'एक विलेन' रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. यह फिल्म कोरियन फिल्म I Saw The Devil की हिंदी रीमेक है, जो 2010 में रिलीज हुई थी. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)

03 रॉकी हैंडसमः जॉन अब्राहम, श्रुति हासन स्टारर 'रॉकी हैंडसम' 2016 में रिलीज हुई थी, जो 2010 में आई कोरियन फिल्म The Man From Nowhere की रीमेक है. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)

04 जिंदाः 2006 में आई संजय दत्त, जॉन अब्राहम, लारा दत्ता, महेश मांजरेकर और सेलिना जेटली स्टारर 'जिंदा' फिल्म कोरियन फिल्म 'Oldboy' की रीमेक है, जो 2003 में रिलीज हुई थी. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)

05 बर्फीः 2012 में रिलीज हुई रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज स्टारर 'बर्फी' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया था. ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई Lover's Concerto से प्रेरित है.

06 मर्डर 2: 2011 में रिलीज हुई इमरान हाशमी, जैकलीन फर्नांडिस स्टारर मर्डर 2 कोरियन फिल्म The Chaser की हिंदी रीमेक है, जो 2008 में रिलीज हुई थी. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)

07 प्रेम रतन धन पायोः 2015 में आई सलमान खान और सोनम कपूर की फैमिली ड्रामा प्रेम रतन धन पायो ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी. ये फिल्म 2012 में आई Masqerade की हिंदी रीमेक है.

08 अगली और पगलीः 2008 में आई मल्लिका शेरावत, रणवीर शौरी स्टारर फिल्म 'अगली और पगली' 2001 में रिलीज हुई My Sassy Girl की हिंदी रीमेक है. (फोटो साभारः फिल्म पोस्टर)