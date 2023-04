Home / Photo Gallery / entertainment / raveena tandon to amrita arora 5 famous bollywood actresses married their best friend husb ...

बॉलीवुड की 5 मशहूर एक्ट्रेसेस, अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति से ही रचा डाली शादी, चौंकाने वाला है तीसरा नाम

Actresses Who Married Their Best Friend's Husband: बॉलीवुड की ऐसी कई मशहूर एक्ट्रेसेस हैं, जिनकी रियल लाइफ स्टोरी जान आप सोच में पड़ जाएंगे. आज हम आपको ऐसी ही 5 एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी पढ़ा होगा. ये वो एक्ट्रेसेस हैं, जिनकी रियल लाइफ की कहानी किसी रील लाइफ से कम नहीं हैं.

01 नई दिल्ली. 'इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश 'गालिब', लगाये न लगे और बुझाये न बुझे...' जब इश्क, मोहब्बत और प्यार की बात हो रही हो, तो गालिब के शेर जरूर याद आते हैं. बॉलीवुड में ये 'आतिश' तो आए लगते और बुझते रहते हैं. आज हम आपको बॉलीवुड की 5 मशहूर एक्ट्रेस की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के पति से प्यार हो गया और उन सब ने उस प्यार को शादी भी नाम दे डाला. तो आइए, आपको बताते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में...

02 रवीना टंडन (Raveena Tandon): रवीना का नाम 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल था. उन्होंने साल 1991 में आई 'पत्थर के फूल' से बॉलीवुड में कदम रखा था और देखते ही देखते वह बॉक्स ऑपिस पर छा गई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवीना टंडन ने साल 2004 में अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा के पति अनिल थडानी से शादी रचाई, जिसके बाद कहा जाता है कि रवीना और नताशा के बीच की दोस्ती भी खत्म हो गई.

03 अमृता अरोड़ा (Amrita Arora): अमृता अरोड़ा ने साल 2002 में आई फिल्म 'कितने दूर कितने पास' से बॉलीवुड में कदम रखा था. उनकी कुछ बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो चलीं, लेकिन वो नहीं चल पाएंगी और आखिरकार वह फिल्मों से दूर हो गईं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड निशा राणा के पति शकील लडक से शादी की.

04 श्रीदेवी (Sridevi): मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है. कहा जाता है कि बोनी कपूर ने श्रीदेवी के खातिर अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और एक्ट्रेस से शादी रचा ली थी. बता दें, बोनी से शादी से पहले श्रीदेवी और मोना अच्छी दोस्त हुआ करती थीं.

05 सोनिया कपूर (Sonia Kapoor): सोनिया कपूर छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री हैं, जो कई टेलीविजन शोज के साथ-साथ कुछ बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी हैं. उन्होंने 11 मई 2018 को मुंबई में एक निजी समारोह में बॉलीवुड अभिनेता, गायक, संगीत निर्देशक हिमेश रेशमिया से शादी की थी. बता दें, सोनिया हिमेश की दूसरी पत्नी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिमेश की पहली पत्नी कोमल और सोनिया बेस्ट फ्रेंड थीं.