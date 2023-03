4 पॉप सिंगर्स का चौंकाने वाला सच, कोई पिता की वजह से हुआ गुमनाम, तो किसी दर्दनाक हुई मौत

बाबा सहगल, फाल्गुनी पाठक, लकी अली, सुनीता राव, दलेर मेहंदी जैसे महारथियों के बीच एक ऐसा सिंगर भी था, जिसने इंडियन और वेस्टर्न शैली के गानों से म्यूजिक को इंटरेस्टिंग बना दिया था. इस सिंगर का नाम रेमो फर्नांडीस है. रेमो का जन्म 8 मई, 1953 को गोवा के पंजिम शहर में हुआ था. 90 के दशक में रेमो काफी मशहूर थे. यूथ के बीच उनके गाने काफी पॉपुलर थे. खासकर ‘हम्मा हम्मा’, 'अफलातून अफलातून', 'प्यार तो होना ही था', 'ओ मेरी मुन्नी, मुन्नी मुन्नी बेबी', 'Maria Pita Che', 'Take Me to Calcutta' और 'Bombay City' समेत कई गाने काफी हिट रहे. लेकिन इनके जीवन में फिर एक ऐसा ऊफान आया, जिसने इनके करियर का बहुत कुछ खत्म कर दिया. रेमो इतनी बुलंदियों पर जिस वजह से पहुंचे थे. इसमें सबसे बड़ा हाथ वह बैंड था, जिसको उन्होंने 5 साथियों के साथ बनाया था. जिसका नाम था माइक्रोवेव पावर ट्रंप. साल 2001 की बात है, बैंड के 4 साथी कानपुर प्रस्तुति देकर वापस लखनऊ जा रहे थे अचानक कानपुर-लखनऊ हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें चारों की एक साथ मौत हो गई. इस हादसे के बाद वह सदमे में चले गए थे. साल 2016 में रेमो अपने परिवार के साथ पुर्तगाल में बस गए.