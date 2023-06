सैफ अली खान को किस बात का डर? 'आदिपुरुष' के प्रमोशन को नहीं दिया 1 भी दिन, लोग बोले- जय श्रीराम के नारे जो...

Home / Photo Gallery / entertainment / saif ali khan absent from adipurush movie promotional events people say jai shriram ke naa ...

Why Saif Ali Khan Stays Away From Adipurush's Promotion : प्रभास और कृति सेनन की फिल्म 'आदिपुरुष' 3 दिन बाद 16 जून को रिलीज हो जाएगी, पर फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले सैफ अली खान अब तक इसके किसी प्रमोशनल इवेंट में नजर नहीं आए हैं. मेकर्स ने उनके लुक से भी पर्दा नहीं उठाया है. फैंस के मन में सैफ अली खान और उनके किरदार को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्या मेकर्स इसकी सच्ची वजह बता पाएंगे?

01 नई दिल्ली: फिल्म 'आदिपुरुष' (Adipurush) का टीजर जब से रिलीज हुआ है, तब से दर्शक इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं. शुरू में, फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था, पर अब सब सही लग रहा है, फिर भी दर्शकों को एक बात अभी भी खटक रही है. दरअसल, 'आदिपुरुष' का जमकर प्रमोशन हो रहा है, पर सैफ अली खान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि वे फिल्म के बेहद अहम किरदार रावण का रोल निभा रहे हैं. (फोटो साभार: YouTube@Videograb)

02 सैफ अली खान के प्रमोशनल इवेंट में न आने की वजह से नेटिजेंस अलग-अलग तरह के कयास लगा रहे हैं. कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से उन्होंने इवेंट से दूरी बनाई है, क्योंकि अगर वे इवेंट में उपस्थित होंगे, तो उन्हें भी बाकी लोगों की तरह जयश्री राम के नारे लगाने पड़ेंगे.

03 लोग 'आदिपुरुष' के प्रमोशन में सैफ के न होने के कई कारण गिना रहे हैं. एक यूजर का दावा है कि सैफ ने किसी इंटरव्यू में रावण को भला इंसान बताया था, पर वे फिल्म में बिल्कुल अलग नजर आए हैं. लोगों को लगता है कि सैफ की इसी बेबाक बयानी की वजह से मेकर्स किसी तरह का रिस्क लेने से बच रहे हैं.

04 लोग बता रहे हैं कि सैफ ने फिल्म 'तानाजी' के समय कहा था कि फिल्म में इतिहास को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया. उन्होंने आलोचना की थी कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके फिल्म बनाने का चलन बहुत खतरनाक है. एक अन्य यूजर सैफ के प्रमोशन से बाहर रहने की वजह बातता है, 'फिल्म रावण के बारे में नहीं, भगवान राम और सीता के बारे में है, इसलिए वे दूर हैं.'