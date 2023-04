Home / Photo Gallery / entertainment / salman dabangg 3 to aamir khan thugs of hindostan 7 flops films of bollywood became hits f ...

बॉक्स ऑफिस पर हुईं फ्लॉप, लेकिन कमाई जबरदस्त, क्यों सबसे हटकर रहीं ये 7 बॉलीवुड फिल्में

When 7 Flops Films of Bollywood Became Hits: बॉलीवुड में आए दिन कई फिल्में बनती हैं, जिसमें कोई बॉक्स ऑफिस पर हिट कर जाती हैं तो कोई प्लॉफ. लेकिन, आज हम जिन फिल्मों के बारें में बात करने जा रहे हैं, उनकी कहानी थोड़ी अलग है. दरअसल, ये वो फिल्में में हैं जिन्हें काफी खराब रिव्यू मिले थे, लेकिन सिर्फ एक वजह से ये फिल्में हिट हो गई थीं.

01 नई दिल्ली. अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर न चले तो उसे फ्लॉप करार दिया जाता है और जो चल गई उसे हिट मान लिया जाता है, लेकिन आज हम जिन 7 फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बाकी फिल्मों से जरा हटकर है. वो इसलिए, क्योंकि इन फिल्मों के रिव्यू बहुत खराब थे, लेकिन कमाई के मामले में ये सारी फिल्में अपने बजट से आगे थी. इसके पीछे की वजह थी स्टाडरम, जी हां फ्लॉप होने के बाद भी फिल्मों ने अपने बजट से ज्यादा की कमाई इसलिए की क्योंकि इन फिल्मों में बड़े-बड़े स्टार कास्ट थे. तो आइए, जानते हैं उन फिल्मों के बारे में...

02 ठग्स ऑफ हिंदोस्तान (Thugs of Hindostan): 8 नवंबर 2018 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी कि फिल्म की कमाई जबरदस्त रही थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 335 करोड़ रुपये रहा था, जबकि इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के लगभग 200 से 300 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इस फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख जैसे स्टार कास्ट थे और फिल्म की कमाई भी इन स्टार्स के स्टारडम के दम पर हुई थी.

03 दबंग 3 (Dabangg 3): 20 दिसंबर 2019 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म का पहला और दूसरा भाग तो लोगों को थोड़ा रुझाने में कामयाब रहा था, लेकिन 'दबंग' का तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुआ था, ये तो सलमान खान का स्टारडम ही था, जिसमें फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 230 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया, जबकि इस फिल्म का टोटल बजट 100 करोड़ बताया जाता है.

04 ट्यूबलाइट (Tubelight): अब बात करें सलमान की दूसरी फ्लॉप फिल्म की तो उसमें 'ट्यूबलाइट' का नाम शामिल है. इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसमें भी सलमान खान का स्टाडरम का असर देखने को मिला था, इस फ्लॉप फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ बताया जाता है, जबकि फिल्म की कुल कमाई लगभग 211.12 करोड़ रही. यह फिल्म 23 जून 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

05 जय हो (Jai Ho): अब बात करें सलमान की एक और फिल्म की, जिसका नाम 'जय हो' था. यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन कमाई के मामले में यह अपने बजट से काफी आगे थी. सलमान की इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 195.04 करोड़ रुपये बताया जाता है.

06 साहो (Saaho): साउथ के सुपरस्टार प्रभास, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर स्टारर यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन प्रभास और श्रद्धा के स्टारडम ने इस फिल्म को नुकसान में जाने नहीं दिया. बताया जाता है कि फिल्म का टोटल बजट लगभग 350 करोड़ रुपये था और फिल्म की टोटल कमाई 419 से 439 करोड़ तक रही थी.

07 रेस 3 (Race 3): सलमान खान, बॉबी देओल, अनिल कपूर स्टारर इस फिल्म को भी दर्शकों ने नकार दिया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, लेकिन सलमान, अनिल और बॉबी के फैंस ने इस फिल्म को नुकसान में जाने से बचा लिया था. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का टोटल बजट 150-180 करोड़ के आसपास था, लेकिन फिल्म की कुल कमाई 295 से 303 करोड़ बताई जाती है.