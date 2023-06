Home / Photo Gallery / entertainment / samantha ruth prabhu became number 1 in most popular female film stars in india may 2023 l ...

न दीपिका-कैटरीना और न ही आलिया... इस मामले में नंबर 1 बनीं साउथ की मशहूर एक्ट्रेस, सबको छोड़ा पीछे

Most Popular Female Film Stars In India May 2023: अगर आपसे पूछा जाए तो इन दिनों इंडिया में कौन सी एक्ट्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले किस एक्ट्रेस का नाम सामने आए? हो सकता है आप दीपिका पादुकोण का नाम लें, या फिर आलिया भट्ट का, लेकिन आपको बता दें ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल फिल्म स्टार्स इन इंडिया के मई महीने का जो लिस्ट जारी किया है, उसमें नंबर 1 पर जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम जान आप हैरान रह जाएंगे.

01 नई दिल्ली. इन दिनों इंडियन सिनेमा में जो एक्ट्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वो बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ की मशहूर एक्ट्रेस हैं. दरअसल, ऑरमैक्स मीडिया ने अपनी मई महीने की 'मोस्ट पॉपुलर फीमेल फिल्म स्टार्स इन इंडिया (Most Popular Female Film Stars In India May 2023)' की लिस्ट जारी की है, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन नंबर वन पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी एक्ट्रेस हैं, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

02 सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu): साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का नाम इस लिस्ट पहले नंबर पर है और पिछले कई महीनों इस पॉजिशन पर बरकरार हैं. फिल्मों 'यशोदा' के बाद सामंथा देशभर में काफी पॉपुलर हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी इस पॉपुलैरिटी को अब तक कायम रखा है.

03 आलिया भट्ट (Alia Bhatt): इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं. आलिया की आखिरी को आखिरी बार फिल्म 'ब्रहास्त्र' में देखा गया था और उनकी ये फिल्म रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. इस फिल्म के बाद से आलिया भट्ट लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई थीं. आलिया भट्ट जल्द ही अब रणवीर सिंह के साथ फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आने वाली हैं.

04 दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone): मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. इस साल जनवरी में आई दीपिका की फिल्म 'पठान' रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और इस साल की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है. दीपिका को इस फिल्म से मिली जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें काफी मशहूर बना दिया है.