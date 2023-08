Home / Photo Gallery / entertainment / sanjay dutt brought gifted 4 bottles alchohol after suffering from fatal car accident in d ...

एक्सीडेंट के बाद, जब संजय दत्त 'गिफ्ट' लेकर पहुंचे घर, पापा सुनील बोले- 'शराब पी माफ किया लेकिन ये 4...'

When Sanjay Dutt Met with Car Accident due to Drugs Addiction : संजय दत्त 'केजीएफ: चैप्टर 2' के बाद, साउथ सिनेमा में 'लियो' से जबरदस्त धमाका करने जा रहे हैं. नायक हो या खलनायक, दर्शक उन पर दिल खोलकर प्यार लुटाते हैं, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया था, तब वे हर तरह के नशे के आदी थे. एक बार नशे की हालत में उनका कार एक्सीडेंट हो गया. उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं थी, लेकिन वह 'खास गिफ्ट' याद था, जिसकी वजह से उनके पापा सुनील दत्त ने काफी डांट लगाई थी.

01 नई दिल्ली: संजय दत्त (Sanjay Dutt) की जिंदगी कई उतार-चढ़ाव से घिरी रही, लेकिन वे एक वॉरियर की तरह हर बार उठ खड़े हुए. आज उनकी जिंदगी में पहले के मुकाबले काफी स्थिरता है, लेकिन पहली फिल्म 'रॉकी' की रिलीज से पहले, उनकी जिंदगी कैसी थी, इसके बारे में एक्टर ने सलमान खान के शो '10 का दम' में बताया था. वे एक बार नशे की हालत में कहीं से घर लौट रहे थे, तब उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था. (फोटो साभार: Instagram@duttsanjay)

02 संजय दत्त '10 का दम' के एक थ्रोबैक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, 'रात के 2 बज गए थे और मैं गाड़ी चलाकर वापस आ रहा था. अचानक नींद आ गई. गाड़ी कहीं टकरा गई. 'रॉकी' की रिलीज से पहले की बात है. शीशा वगैरह फेस पर टूटा, तो चेहरे पर कट आ गए. उन्होंने कुछ तोहफा दिया था- चार बोतल. मैं बोतलों को लेकर घर पहुंचा और लुड़ककर सो गया.' (फोटो साभार: Instagram@duttsanjay)

03 संजय दत्त जब सुबह उठे, तो उन्हें पिता सुनील दत्त का सामना करना पड़ा. वे आगे कहते हैं, 'दत्त साहब बोले कि वह सब ठीक है, तूने शराब पी, वह सब माफ कर दिया, लेकिन वे चार बोतल कैसे याद रहीं. वह गाड़ी में क्यों नहीं भूला?' वायरल वीडियो में सलमान खान के साथ जैकी श्रॉफ भी नजर आ रहे हैं. संजय दत्त ने जिंदगी में काफी ठोकरे खाईं और कई सबक लिए और शराब की लत से पीछा छुड़ाया. (फोटो साभार: Instagram@duttsanjay)

04 संजय दत्त आज अपनी शानदार शख्सियत और एक्टिंग के दम 64 की उम्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं. 'केजीएफ: चैप्टर 2' के अधीरा को लोग भूले भी नहीं थे कि वे फिल्म 'लियो' से तमिल सिनेमा में हुंकार भरने को तैयार हैं. (फोटो साभार: Instagram@duttsanjay)