संजय दत्त से सैफ अली खान तक, फिल्मों में खलनायक बन छाए 5 एक्टर्स, लूटी खूब वाहवाही, हीरो पर भी पड़े भारी

संजय दत्त से सैफ अली खान तक, फिल्मों में खलनायक बन छाए 5 एक्टर्स, लूटी खूब वाहवाही, हीरो पर भी पड़े भारी

5 Bollywood Actors Who Left Us Mesmerised In Negative role- बॉलीवुड में कई ऐसे मुख्य धारा के एक्टर्स हैं जो बड़े पर्दे पर निगेटिव किरदार अदा करने से भी हिचकिचाए नहीं हैं. इन एक्टर्स ने फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा कर सभी को हैरान कर दिया था. इनकी फिल्में रिलीज होते ही बॉक्स-ऑफिस पर छा गई थीं. आज बॉलीवुड के ऐसे ही पांच एक्टर और उनकी फिल्मों के बारे में बात करेंगे.

01 संजय दत्त जब ‘के.जी एफ चैप्टर 2’ में खलनायक की भूमिका में नजर आए थे तो सब कोई हैरान रह गया था. अब जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म ‘आदिपुरुष’ में सैफ अली खान भी निगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कौन- कौन से हैं वो एक्टर जो फिल्मों में निगेटिव किरदार अदा कर चुके हैं. (फाइल फोटो)

02 इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ‘किंग ऑफ रोमांस’ के नाम से मशहूर शाहरुख खान का है. शाहरुख खान आज भले ही फिल्मों में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाने जाते हैं. लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि उन्हें करियर के शुरुआत में खलनायक की भूमिका से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. किंग खान ‘डर’ में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे. उनके इस किरदार को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था. (फाइल फोटो)

03 सैफ अली खान ‘आदिपुरुष’ से पहले भी कई फिल्मों में खलनायक का किरदार अदा कर चुके हैं. वह ‘ओमकारा’ और तान्हाजी’ जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल में दिख चुके हैं. इन किरदारों में दर्शकों ने उनके अभिनय को काफी सराहा था. (फाइल फोटो)

04 अक्षय कुमार भी नेगेटिव किरदार अदा करने से परहेज नहीं करते हैं. फिल्म ‘अजनबी’ में वह खलनायक की भूमिका में नजर आए थे. खिलाड़ी कुमार का ये नया रूप देखकर ऑडियंस हैरान रह गई थी. (फाइल फोटो)

05 अब बात करते हैं संजू बाबा की- संजय दत्त पहले ‘अग्निपथ’ और फिर ‘के जी एफ चैप्टर 2’ में खलनायक की भूमिका में नजर आए हैं. संजय दत्त जब- जब बड़े पर्दे पर नेगेटिव किरदार में आए हैं, ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई हैं. (फाइल फोटो)