1- 2 नहीं, इन 5 मूवीज की शूटिंग में लग गए थे कई साल, एक फिल्म तो दो दशक बाद हुई थी रिलीज

Bollywood Films That Took Years To Complete Shooting- बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं. इनमें से कुछ फिल्में कब आती हैं और चली जाती हैं पता भी नहीं चलता है. तो वहीं कुछ फिल्में दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहती हैं. लेकिन फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, हर फिल्म को बनाने में सालों की मेहनत लगती हैं. कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जिन्हें बनाने में एक या दो नहीं बल्कि कई दशक लग गए थे.

01 आज बॉलीवुड की 5 ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें बनाने में मेकर्स को सालों- साल लग गए थे. इनमें से एक फिल्म तो ऐसी है जिसकी शूटिंग पूरी करने में 2 दशक से ज्यादा समय लगा था. तो चलिए जानते हैं-

02 इस लिस्ट में सबसे पहला नाम संजीव कुमार, निम्मी और प्राण स्टारर फिल्म ‘लव एंड गॉड’ का है. इस फिल्म को बनने में 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 23 साल लगे थे. 2 दशक के लंबे समय के दौरान फिल्म के लीड एक्टर गुरु दत्त और डायरेक्टर के. आसिफ की मौत हो गई थी जिसके बाद फिल्म की कास्ट बदलनी पड़ी थी.

03 1960 में आई मधुबाला और दिलीप कुमार की फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में शामिल है. इस फिल्म की शूटिंग में 10 साल का समय लगा था.

04 दिग्गज निर्देशक कमाल अमरोही के निर्देशन में बनी फिल्म ‘पाकीजा’ को पूरे होने में 17 साल का समय लगा था. इस फिल्म की शूटिंग में हुई देरी के पीछे की वजह कमाल अमरोही और उनकी पत्नी मीना कुमारी के रिश्ते में आए तनाव को बताया जाता है. बाते दें, मीना कुमारी ‘पाकीजा’ की लीड एक्ट्रेस थीं.

05 संजय लीला भंसाली की मास्टरपीस ‘बाजीराव मस्तानी’ को बनने में भी एक दशक से ज्यादा समय लगा था. उन्होंने साल 2003 में इस फिल्म की घोषणा की थी, लेकिन बार-बार स्टारकास्ट बदलने की वजह से उन्हें इस फिल्म को बनाने में 13 साल लग गए.