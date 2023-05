Home / Photo Gallery / entertainment / satish shah suddenly disappear from the screen after release film humshakals he immediatel ...

अपनी ही 1 फिल्म देखकर हुए परेशान, और तुरंत छोड़ दी एक्टिंग, अचानक पर्दे से कहां गायब हुए सतीश शाह?

Why Satish Shah Suddenly Disappear From The Screen: सतीश शाह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब एक्टिंग को अलविदा कह दिया. उनकी एक्टिंग छोड़ने की वजह उनकी ही एक फिल्म थी, जिसे देखने बाद उन्हें खुद एक एक्टर कहने में परेशानी होने लगी थी. आज हम सतीश से जुड़ी एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जिसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक रह चुके सतीश शाह (Satish Shah) को आज भी 'जाने भी दो यारो (1983)', 'ये जो है जिंदगी (1984)', 'साराभाई वर्सेज साराभाई (2004)', 'मैं हूं ना (2004)', 'कल हो ना हो (2003)', 'फना (2006)' और ओम शांति ओम (2007) जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक एक्टिंग को अलविदा कह दिया.

02 तो चलिए आपको आज सतीश से जुड़ी हैरान कर देने वाली बातों से रूबरू कराते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सतीश अपनी ही एक फिल्म को देखकर परेशान हो गए थे और उन्होंने तुरंत एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया था. एक बार मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है.'

03 जब उनसे पूछा गया था कि आपने अभिनय को अलविदा क्यों कह दिया, तो उन्होंने कहा था, 'मुझे नहीं पता, अगर मुझे करने का मन करेगा, तो मैं करूंगा. मैं सिर्फ पैसों के लिए फिल्म नहीं कर सकता. मैं तभी कोई फिल्म करूंगा जब मुझे अंदर से कुछ प्रेरणा मिले. शायद मैं अपनी आखिरी फिल्म 'हमशकल्स (2014)' करने के बाद परेशान हो गया था.'

04 सतीश ने आगे कहा था, 'एक बार जब मैंने खुद को प्रतिबद्ध कर लिया, तो मुझे फिल्म में वह सब करना पड़ा. यह मेरे प्रकार का हास्य नहीं था. लोगों ने मुझे बताया कि मेरा काम प्रभावशाली था, लेकिन इससे कोई फिल्म नहीं बनती.' बता दें, साल 2014 में आई 'हमशकल्स' बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी.