जून का आखिरी हफ्ता बनाना चाहते हैं खास, देख डालें ये 6 नई मूवीज-वेब सीरीज, जाएं सिनेमाहॉल या घर बैठे उठाएं आनंद

6 Upcoming Movies and Web Series Releasing in Last Week of June : जून का आखिरी हफ्ता सिनेमा-प्रेमियों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि देश-विदेश की कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर दस्तक देने जा रही हैं. कार्तिक आर्यन की 'सत्यप्रेम की कथा' और विजय वर्मा-तमन्ना भाटिया की 'लस्ट स्टोरीज 2' के अलावा कई शानदार मूवी और वेब सीरीज रिलीज होने के लिए तैयार हैं. देखें पूरी लिस्ट-

01 नई दिल्ली: दुनियाभर में हर हफ्ते दर्शकों के मिजाज को सूट करती फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. कुछ फिल्में सिनेमाघरों का रुख करती हैं, तो कुछ सीधा ओटीटी पर दिखाई जा रही हैं. अगर आप जून के आखिरी हफ्ते में कुछ अच्छी फिल्में और वेब सीरीज देखना चाहते हैं, तो आपको ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं फिल्मों और वेब सीरीज की सूची देख लेनी चाहिए. (फोटो साभार: Instagram@netflix_in)

02 कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

03 रणदीप हुड्डा की फिल्म 'सार्जेंट' 30 जून से जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी.

04 अगर आपने 'लस्ट स्टोरीज' का पहला सीजन देखा है, तो आपको इसका दूसरा सीजन जरूर देखने का मन करेगा, जो 29 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. (फोटो साभार: Instagram@netflix_in)

05 अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की 'द नाइट मैनेजर 2' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 30 जून से स्ट्रीम होना शुरू होगी.

06 'जैक रेयान' के पिछले सीजन की लोकप्रियता के बाद इसका सीजन 4 अमेजन प्राइम वीडियो पर 30 जून को रिलीज होने जा रहा है.