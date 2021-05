PHOTOS: अपनी बेटी आलिया कश्यप पर जान छिड़कते हैं अनुराग कश्यप, 10 तस्वीरें दे रही हैं इस बात का सबूत डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं. अनुराग, आलिया की हर यादों को संजो कर रखते है. इस बात का सबूत उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे रही है, जो आलिया की खूबसूरत तस्वीरों से भारी पड़ी हैं. News18 Hindi | May 31, 2021, 11:06 AM IST

1 / 10 मुंबईः बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की तरह उनकी बेटी आलिया (aaliyah kashyap) भी चर्चा में बनी रहती हैं. अनुराग, आलिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता है. डायरेक्टर अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं. अनुराग, आलिया की हर यादों को संजो कर रखते है. इस बात का सबूत उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे रही है, जो आलिया की खूबसूरत तस्वीरों से भारी पड़ी हैं. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

2 / 10 अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने अपनी बेटी के बचपन की यादों को संजो कर रखा है. आलिया बचपन में कितनी क्यूट दिख रही हैं. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

3 / 10 अपने पापा की तरह आलिया कश्यप (Aaliyah Kashyap) भी कम फेमस नहीं हैं. आलिया (Aaliyah Kashyap Boyfriend) अपने बोल्ड अंदाज से अक्सर फैंस को हैरान करती रही हैं. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

सोशल मीडिया पर आलिया काफी एक्टिव हैं और अपने बिंदास अंदाज से खूब सनसनी मचाती हैं. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

5 / 10 अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने हाल ही में हार्ट में ब्लॉकेज (Heart Blockage) के बाद एंजियोप्लास्टी (Angioplasty) कराई है. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

6 / 10 अनुराग अब हॉस्पिटल से घर वापस आ गए हैं. हाल ही में उनकी बेटी आलिया कश्यप (Aaliyah Kashyap) ने एंजियोप्लास्टी के बाद उनका पहला वीडियो शेयर किया है, जिसमें अनुराग कश्यप का लुक बदला-बदला नजर आ रहा है. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

7 / 10 अनुराग वीडियो में गंजे नजर आ रहे हैं और आई ब्रोस काफी बढ़ी हुईं नजर आ रही हैं. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

इन दिनों आलिया अपने पापा अनुराक का ख्याल रख रही हैं. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

9 / 10 आलिया कश्यप अमेरिका में पढ़ती हैं और वह इन दिनों मुंबई में अपने परिवार के साथ हैं. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

10 / 10 आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अनुराग कश्यप के प्रवक्ता ने उनके अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की थी. उन्होंने कहा था कि अनुराग की तबीयत में सुधार हो रहा. फोटो साभार: @AnuragKashyap instagram

First published: May 31, 2021, 11:06 AM IST