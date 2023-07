Home / Photo Gallery / entertainment / shah rukh khan not saahil chadha was first choice for 1993 blockbuster movie darr but ever ...

अगर बन जाती बात तो शाहरुख खान नहीं, ये एक्टर बनता 'डर' का खलनायक, 1 वजह से रेत की तरह हाथ से फिसल गई मूवी

shah rukh khan was not first choice for darr: शाहरुख खान पिछले कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. करियर की शुरुआत में उन्होंने निगेटिव किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. साल 1993 में रिलीज हुई 'डर' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था. इस फिल्म में सनी देओल से ज्यादा शाहरुख खान की तारीफ हुई थी, लेकिन इस मूवी के लिए किंग खान पहली पसंद बिल्कुल भी नहीं थे.

01 फिल्म 'डर' में राहुल मेहरा का रोल पहले 90s के एक्टर साहिल चड्ढा करने वाले थे. साहिल ने सालों बाद ये खुलासा किया कि उन्हें शाहरुख खान का निगेटिव रोल ऑफर हुआ था. आदित्य चोपड़ा ने उन्हें ये रोल करने के लिए कहा था और वह तैयार भी हो गए थे, लेकिन उस बीच एक ऐसा पेंच फंस गया था, जिससे साहिल चड्ढा के हाथ से ये फिल्म रेत की तरह फिसल गई थी और फिर शाहरुख खान सुपरस्टार बन गए थे.

02 एक इंटरव्यू के दौरान साहिल चड्ढा ने बताया कि, 'मैं आनंद थिएटर में यश जी से मिलने गया था. उस वक्त मेरी और आदित्य चोपड़ा की अच्छी दोस्ती थी. उसने कहा कि मैं तुमको एक फिल्म सजेस्ट करना चाहता हूं. क्या तुम करोगे? मैंने पूछा-क्या है? तो उसने कहा विलेन का रोल है. मैंने कहा कि ना, मैं हीरो बनूंगा. उनसे कहा कि तू कर ले. उसने बताया कि रॉबर्ट डी नेरो की मूवी केप फियर आई थी. ये फिल्म बिल्कुल उसी तरह की है. मैं चाहता हूं कि तुम फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो का पार्ट करो. ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए. मैं कहा कि ये तो काफी दिलचस्प है. उसमें वो हीरो के लिए दीपक मल्होत्रा को ले रहे थे'.(फोटो साभार: Instagram@saahilchadha)

03 साहिल ने आगे बताया कि, 'वहां से निकलने के बाद मैंन केप फियर की कैसेट खरीदी और देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि ये तो फिल्म का मेन पार्ट है निगेटिव हुआ तो क्या हुआ. मैं रात को आदित्य को कॉल करके कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं. दूसरे दिन नरेश मल्होत्रा ने मुझे फिल्म की पूरी कहानी सुनाई और मैंने हां कर दिया. मुझसे कहा गया कि लम्हें रिलीज होने वाली है, उसके बाद पेपरवर्क कर लेंगे.' (फोटो साभार: Instagram@saahilchadha)

04 एक्टर ने कहा, 'उस समय फिल्म लम्हें बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. एक-दो महीने बाद मैं यश अंकल से मिलने गया. उनसे पूछा कि अंकल मेरी पिक्चर. वो बोले कौन सी पिक्चर? मैंने कहा डर, तो वो बोले कि मैं खुद डरा हुआ हूं, मैं क्या डर गया बनाऊंगा. इसके बाद आदित्य से मिला तो उसने बताया कि डैड इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं और वो शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते हैं.' इस तरह साहिल चड्ढा के हाथ से 'डर' फिल्म निकल गई थी. (फोटो साभार: Instagram@saahilchadha)