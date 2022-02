शाहिद कपूर को हर लड़की से हो जाता था प्यार, मीरा राजपूत ने शादी करने से कर दिया था इनकार

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर कई फिल्मों को सफल बनाया है. रोमांटिक लड़के की इमेज में तो इन्हें पसंद किया गया था लेकिन कुछ फिल्मों में अपनी इमेज से अलग एक्शन-थ्रिलर फिल्में कर अपनी अदाकारी का परिचय दे कई अवॉर्ड अपने नाम किया. मीरा राजपूत (Mira Rajput) के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे 25 फरवरी 1981 में दिल्ली (Shahid Kapoor Birthday on 25 february in New Delhi) में पैदा हुए इस एक्टर को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इश्क हो चुका है. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)