2025 बॉलीवुड के लिए होगा बेहस खास, आमने-सामने होंगे 3 सुपरस्टार, 500 करोड़ दांव पर

Shahrukh And Salman Will Fight At The Box Office: साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार फिल्मों से हंगामा मचने वाला है. जी हां, सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टाइगर 2' तो शायद इस साल के अंत तक रिलीज हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी बॉक्स ऑफिस का माहौल बना रहेगा, अब आप सोच रहेंगे कैसे? तो चलिए, आपको बताते हैं विस्तार से...

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की हालिया फिल्म 'पठान (Pathaan)' ने बॉक्स ऑफिस पर आने वाली दूसरी कई बड़ी फिल्मों के लिए उम्मीद जगा दी है. एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी बॉलीवुड फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हो रही थीं, वहीं 'पठान' ने के धमाके से बॉक्स ऑफिस की सारी भरपाई एक झटके में पूरी हो गई.

02 अब आपको बताते हैं, 'पठान' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद यश राज फिल्म्स की प्लानिंग. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि यशराज फिल्म्स इन दिनों अपनी 2 बड़ी स्पाई यूनिवर्स फिल्मों पर काम कर रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि ये दोनों ही फिल्में साल 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

03 यश राज फिल्म्स की इन दो स्पाई यूनिवर्स फिल्म का नाम 'वॉर 2' और 'टाइगर वर्सेज पठान' है, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन की फिल्म 'वार 2' में मेकर्स के लगभग 170 से 200 करोड़ रुपये लगे हैं और दूसरी तरफ सलमान और शाहरुख खान की फिल्म 'टाइगर वर्सेज पठान' में मेकर्स के लगभग 300 करोड़ रुरये लगे हुए हैं.

04 इस हिसाब से देखा जाए, तो दोनों ही फिल्मों में मेकर्स के लगभग 500 करोड़ साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर दांव पर लगेंगे. बताया तो ये भी जा रहा है कि इस साल अंत तक रिलीज होने वाली सलमान खान की 'टाइगर 3' की कहानी जहां खत्म होगी, वहीं से 'वॉर 2' की कहानी शुरू होगी. ईटाइम्स की माने तो सलमान और शाहरुख दोनों ने कथित तौर पर प्रॉफिट शेयर का विकल्प चुना है, जिसका मतलब है कि अगर फिल्म एक बार फिर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो सुपरस्टार्स को बहुत कुछ हासिल होगा.