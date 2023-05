Home / Photo Gallery / entertainment / shahrukh khan in paheli and salman in hello brother includes 10 bollywood superstars becam ...

बॉलीवुड के 10 सुपरस्टार, पर्दे पर भूत भी बन चुके हैं, चौंकाने वाले हैं सभी नाम, दूसरे वाले पर नहीं होगा यकीन

10 Bollywood Superstars Became Ghost On The Screen: बॉलीवुड में ऐसे कई सुपरस्टार हैं, जो फिल्मों में भूत का रोल भी निभा चुके हैं. अब आप सोच रहे होंगे सुपरस्टार कैसे भूत का रोल प्ले कर सकते हैं? तो आपको बता दें, ये बिलकुल सच है और आज हम आपको उन 10 सुपरस्टार के नाम भी बताने जा रहे हैं...

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान (Salman Khan) से लेकर बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान (Shahrukh Khan), बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) तक 10 ऐसे सुपरस्टार हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर भूत की भूमिका निभाकर कर भी बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा चुके हैं. तो आइए, आज उन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं....

02 सलमान खान (हेलो ब्रदर): साल 1999 में आई इस फिल्म में सलमान खान का निधन हो जाता है और फिर मरने के बाद अपने भाई अरबाज खान के साथ भूत बनकर उनके साथ रहते हैं.

03 धर्मेंद्र (गजब): आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिलकुल सच है कि साल 1982 में आई इस फिल्म में धर्मेंद्र भी एक भूत की भूमिका में थे. धर्मेंद्र की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद भी किया गया था.

04 शाहरुख खान (पहेली): साल 2005 में आई इस फिल्म शाहरुख खान को भूत की भूमिका निभाते देखा गया था, हालांकि इस फिल्म का कुछ खास असर बॉक्स ऑफिस पर नहीं पड़ा था.

05 अमिताभ बच्चन (भूतनाथ): इस फिल्म का तो दो पार्ट बन चुका है और दोनों की पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक भूत की भूमिका तो जरूर निभाई, लेकिन लोगों को डराने के बजाय खूब रुलाया था.

06 करीना कपूर (तलाश): साल 2012 में आई आमिर खान की इस फिल्म में करीना कपूर एक भूत की भूमिका में थीं, हालांकि पूरी फिल्म सस्पेंस से भरपूर थी, और फइल्म के क्लाइमैक्स में पता चलता है कि करीना एक भूत थी.

07 जैकी श्रॉफ (भूत अंकल): साल 2006 में आई इस फिल्म में जैकी श्रॉफ एक भूत के रोल में थे. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कोई खास असर तो नहीं पड़ा था, लेकिन बच्चों के हिलाज से ये एक अच्छी फिल्म एंटरटेनर फिल्म थी.

08 दीपिका पादुकोण (ओम शांति ओम): साल 2007 में आई इसी फिल्म से दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में दीपिका और शाहरुख खान ने दो-दो रोल प्ले किया था, क्योंकि फइल्म की कहानी दो जनम की थी और इसमें दीपिका भूत को भूत का रोल भी प्ले करते देखा गया था.

09 बिपाशा बसु (अलोन): वैसे तो बिपाशा बसु ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भूत की भूमिका निभाई, लेकिन उनकी फिल्म अलोन ने लोगों को डरा दिया था. यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी.

10 इमरान हाशमी (राज रिबूट): साल 2016 में इस फिल्म में इमरान हाशमी ने भी एक भूत का रोल प्ले किया था, जिसमें वह सफल भी रहे थे. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था.