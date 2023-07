Home / Photo Gallery / entertainment / shahrukh khan jawan not only bollywood film to use old music 4 movies remixed retro songs ...

‘जवान’ ही नहीं, इन 4 फिल्मों ने भी पुराने गानों का बनाया रीमेक, ऑडियंस ने खूब लुटाया प्यार, पर्दे पर छा गई मूवी

Superhit Bollywood Films That Used Old Songs Remix- बीते कुछ सालों से बॉलीवुड में पुराने गानों का रीमेक बनाने का ट्रेंड काफी जोर पकड़ चुका है. इन दिनों रिलीज होने वाली हर फिल्म में एक न एक पुराने गाने से मिलता-जुलता कोई नया गाना तो रहता ही है. हाल ही में शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म ‘जवान’ का प्रीव्यू रिलीज हुआ जिसके एंडिंग में किंग खान ‘बेकरार करके हमें यूं न जाइए’ पर थिरकते दिख रहे हैं. इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुआ ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ का लेटेस्ट सॉन्ग ‘व्हाट झुमका’ भी फेमस सॉन्ग ‘झुमका गिरा रे’ की याद दिलाता है.

01 आज कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनमें पुराने गानों का रीमिक्स इस्तेमाल किया गया था या फिर पुराने गानों के शब्दों को लेकर नए ट्विस्ट और बीट के साथ पेश किया गया. इन रीमिक्स गानों को ऑडियंस ने खूब पसंद किया और ये फिल्में भी सुपरहिट साबित हुईं.

02 इस लिस्ट में नंबर वन पर इस साल की सबसे धमाकेदार फिल्म ‘पठान’ है. ‘पठान’ का गाना ‘बेशरम रंग’ को लेकर काफी विवाद हुआ था जिसका फिल्म और गाने दोनों को ही भरपूर फायदा हुआ. इस गाने में पुराने गाने ‘हम को लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने’ के कुछ शब्द लिए गए थे. ‘बेशरम रंग’ को यूट्यूब पर ताबड़तोड़ व्यूज मिले थे.

03 पिछले साल रिलीज हुई फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ ने बॉक्स-ऑफिस पर 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. इस फिल्म में तब्बू, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन ने लीड रोल अदा किया था. ‘भूल भुलैया’ की इस सीक्वल फिल्म में पहली फिल्म के दो गानों का रीमिक्स इस्तेमाल किया गया था.

04 शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म ‘रईस’ के गाने आज भी फैंस के जुबां पर चढ़े रहते हैं. इस फिल्म में ‘लैला मैं लैला’ पर एक आइटम सॉन्ग फिल्माया गया है. इस गाने पर सनी लियोनी ने शानदार डांस किया है.